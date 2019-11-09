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РИА Новости
Туризм

В Антарктиде моряки сняли на видео игру с белухой в регби

06:57 09.11.2019 (обновлено: 07:00 09.11.2019)
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© Страница Zelím Nel в ТвиттерКадр из видео: белуга играет с мячом
Кадр из видео: белуга играет с мячом
© Страница Zelím Nel в Твиттер
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Команда южноафриканского исследовательского судна сняла на видео игру с белухой в мяч, сообщает Metro News.
На кадрах видно, как мужчина бросает в воду мяч, а белуха плывет за ним и приносит в зубах обратно. За несколько дней это видео, выложенное в соцсеть одним из участников экспедиции, набрало более полутора миллионов просмотров.
"Белуха празднует победу "Антилоп" где-то недалеко от Южного полюса!", — подписал ролик автор. "Антилопами" называют сборную ЮАР по регби, которая недавно выиграла Кубок мира.
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