В Антарктиде моряки сняли на видео игру с белухой в регби

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Команда южноафриканского исследовательского судна сняла на видео игру с белухой в мяч, сообщает Metro News.
На кадрах видно, как мужчина бросает в воду мяч, а белуха плывет за ним и приносит в зубах обратно. За несколько дней это видео, выложенное в соцсеть одним из участников экспедиции, набрало более полутора миллионов просмотров.
"Белуха празднует победу "Антилоп" где-то недалеко от Южного полюса!", — подписал ролик автор. "Антилопами" называют сборную ЮАР по регби, которая недавно выиграла Кубок мира.