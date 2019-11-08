В Совете Федерации предложили давать скидки по ОСАГО аккуратным водителям

Сенатор отметил, что усилия должны быть направлены на то, чтобы страховой приоритет по ОСАГО становился все более индивидуальным. "Аккуратные водители должны платить меньше, неаккуратные водители - больше", - пояснил он.

По словам вице-спикера, начавшаяся в этом году реформа по введению индивидуальных ставок ОСАГО уже позволила сделать первые шаги - был расширен тарифный коридор на 20% в обе стороны, что позволило добросовестным водителями снизить стоимость полиса. "Но работа в этом направлении должна быть продолжена", - уверен парламентарий.