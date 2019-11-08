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РИА Новости

В Совете Федерации предложили давать скидки по ОСАГО аккуратным водителям

21:10 08.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтраховой полис ОСАГО нового образца в одной из страховых компании Омска
Страховой полис ОСАГО нового образца в одной из страховых компании Омска
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Николай Журавлев предлагает давать скидки по полисам автострахования аккуратным водителям.
"Чтобы не происходило так, что мы компенсируем за счет хороших, бережных, аккуратных водителей недостойную езду многих наших сограждан, которые позволяют себе до сих пор хамство на дорогах, нужно предоставить страховым компаниям больше свободы в части установления страховых премий, исходя из разных факторов, которые характеризуют конкретных водителей", - сказал Журавлев в пятницу на слушаниях по законопроекту о либерализации ОСАГО.
Сенатор отметил, что усилия должны быть направлены на то, чтобы страховой приоритет по ОСАГО становился все более индивидуальным. "Аккуратные водители должны платить меньше, неаккуратные водители - больше", - пояснил он.
По словам вице-спикера, начавшаяся в этом году реформа по введению индивидуальных ставок ОСАГО уже позволила сделать первые шаги - был расширен тарифный коридор на 20% в обе стороны, что позволило добросовестным водителями снизить стоимость полиса. "Но работа в этом направлении должна быть продолжена", - уверен парламентарий.
Страховой полис ОСАГО нового образца в одной из страховых компании Омска
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