Список физлиц-иноагентов будет формировать Минюст

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Поправки о введении административной ответственности для физических лиц, распространяющих в России информацию на зарубежные средства, и о признании их иноагентами предусматривают, что перечень таких лиц будет вести Минюст РФ, сообщила один из авторов поправок, первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова.
Ранее в пятницу глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов сообщил, что сенаторы направляют в Госдуму поправки о введении административной ответственности для физлиц, распространяющих информацию в РФ на зарубежные средства и нарушающих законодательство страны, эти физлица могут быть признаны иноагентами.
"К такой категории предлагается отнести физических лиц, в случае если они распространяют информационные материалы и получают вознаграждение от иностранных структур. Список этих лиц будет формироваться ответственным федеральным органом исполнительной власти - министерством юстиции РФ", - цитирует Бокову пресс-служба верхней палаты парламента.