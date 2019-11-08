Список физлиц-иноагентов будет формировать Минюст

Ранее в пятницу глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов сообщил, что сенаторы направляют в Госдуму поправки о введении административной ответственности для физлиц, распространяющих информацию в РФ на зарубежные средства и нарушающих законодательство страны, эти физлица могут быть признаны иноагентами.