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РИА Новости

Список физлиц-иноагентов будет формировать Минюст

17:57 08.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства Юстиции России
Здание Министерства Юстиции России
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Поправки о введении административной ответственности для физических лиц, распространяющих в России информацию на зарубежные средства, и о признании их иноагентами предусматривают, что перечень таких лиц будет вести Минюст РФ, сообщила один из авторов поправок, первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова.
Ранее в пятницу глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов сообщил, что сенаторы направляют в Госдуму поправки о введении административной ответственности для физлиц, распространяющих информацию в РФ на зарубежные средства и нарушающих законодательство страны, эти физлица могут быть признаны иноагентами.
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"К такой категории предлагается отнести физических лиц, в случае если они распространяют информационные материалы и получают вознаграждение от иностранных структур. Список этих лиц будет формироваться ответственным федеральным органом исполнительной власти - министерством юстиции РФ", - цитирует Бокову пресс-служба верхней палаты парламента.
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