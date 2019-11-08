В Совфеде рассказали, как Россия может помочь в восстановлении Нотр-Дама

Восстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже. Архивное фото

Восстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже

САМАРА, 8 ноя - РИА Новости. Россия может помочь в восстановлении собора Парижской Богоматери, направив во Францию российских специалистов для проведения уникальных работ, сообщил журналистам в пятницу председатель комитета Константин Косачев . Россия может помочь в восстановлении собора Парижской Богоматери, направив во Францию российских специалистов для проведения уникальных работ, сообщил журналистам в пятницу председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил РИА Новости, что Франция подтвердила, что в ближайшее время пришлет России официальное приглашение участвовать в восстановлении собора Парижской Богоматери, где в апреле произошел разрушительный пожар.

"Если речь о привлечении российских специалистов для уникальных работ, где кроме нас их не может никто сделать, то это хорошая возможность", - добавил Косачев.

По его мнению, желающих поучаствовать в восстановлении собора будет "более чем достаточно во многих государствах мира". "Если речь идет о просьбе разделить бремя расходов по реставрации, то я бы был скорее скептиком, потому что у нас достаточно собственных объектов, которые нуждаются в поддержке государства", - сказал Косачев.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, хранившиеся в соборе реликвии уцелели. Прокуратура Парижа исключает криминальную версию возгорания. В качестве возможных причин пожара рассматриваются не потушенная сигарета или проблемы с электричеством.