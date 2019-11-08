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РИА Новости

Васильева считает, что нужно изменить объем практики в педагогических вузах

12:30 08.11.2019 (обновлено: 13:07 08.11.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Ольга Васильева
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Министр просвещения РФ Ольга Васильева. Архивное фото
ДУБОВОЕ (Белгородская область), 8 ноя - РИА Новости. Министр просвещения РФ Ольга Васильева считает необходимым вернуть студентам педагогических вузов тот объем практики, который был у педагогов старой школы, чтобы студенты не боялись в "школы заходить".
"Я считаю, что нужно вернуть сейчас тот объем практики, который был когда-то у нас. Они боятся, они просто боятся в эти школы заходить", - сказала Васильева, выступая на всероссийском съезде учителей сельских школ.
Она также напомнила, что ежегодно на бюджетные места по педагогическим направлениям набирают более 73,6 тысячи студентов.
"Это очень много, но до последнего курса доходит половина, а из той половины, которая заканчивает успешно вуз, ровно 30% доходят до школы", - отметила министр.
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