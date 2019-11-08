Учиться переводить знания в технологии надо у Китая, заявил президент РАН

ПЕКИН, 8 ноя – РИА Новости, Анна Раткогло. России следует учиться у китайских коллег, как эффективно переводить полученные в фундаментальных науках знания в технологии и коммерциализировать их, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Александр Сергеев.
"У нас, действительно, есть проблема, потому что мы очень часто легко расстаемся с нашей интеллектуальной собственностью, будь она в виде участия в публикации, в каком-то серьезном эксперименте или в виде трансфера технологий", - рассказал Сергеев в ходе визита в Китай.
По его словам, при взаимодействии с учеными других стран "важно вести себя таким образом, чтобы вы были равноправными авторами результатов и в плане генерации знаний, и в плане последующей коммерциализации этих знаний, если она происходит".
"Мы, несомненно, должны в значительной степени у тех же самых китайцев учиться, они умеют очень эффективно переводить в технологии те знания, которые они получают в фундаментальных науках", - заявил Сергеев.
Он добавил, что "поскольку мы все живем в условиях рыночной экономики, которая все больше и больше основывается на свежих знаниях, это крайне важное умение, и здесь, конечно, нам у китайцев можно и нужно учиться, как это делать".