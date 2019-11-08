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РИА Новости
РИА Наука

Учиться переводить знания в технологии надо у Китая, заявил президент РАН

12:26 08.11.2019 (обновлено: 13:09 08.11.2019)
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© РИА Новости / Жана МанукянПрезидент Российской академии наук Александр Сергеев
Президент Российской академии наук Александр Сергеев
© РИА Новости / Жана Манукян
Президент Российской академии наук Александр Сергеев. Архивное фото
ПЕКИН, 8 ноя – РИА Новости, Анна Раткогло. России следует учиться у китайских коллег, как эффективно переводить полученные в фундаментальных науках знания в технологии и коммерциализировать их, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Александр Сергеев.
"У нас, действительно, есть проблема, потому что мы очень часто легко расстаемся с нашей интеллектуальной собственностью, будь она в виде участия в публикации, в каком-то серьезном эксперименте или в виде трансфера технологий", - рассказал Сергеев в ходе визита в Китай.
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По его словам, при взаимодействии с учеными других стран "важно вести себя таким образом, чтобы вы были равноправными авторами результатов и в плане генерации знаний, и в плане последующей коммерциализации этих знаний, если она происходит".
"Мы, несомненно, должны в значительной степени у тех же самых китайцев учиться, они умеют очень эффективно переводить в технологии те знания, которые они получают в фундаментальных науках", - заявил Сергеев.
Он добавил, что "поскольку мы все живем в условиях рыночной экономики, которая все больше и больше основывается на свежих знаниях, это крайне важное умение, и здесь, конечно, нам у китайцев можно и нужно учиться, как это делать".
Читайте полный текст интервью с Александром Сергеевым >>
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РИА НаукаАлександр Сергеев (РАН)Российская академия наукКитайРоссияТехнологии
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