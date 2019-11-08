Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T13:09Z
https://ria.ru/20191108/1560713103.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155835/64/1558356474_126:542:2803:2048_1036x0_80_0_0_7e6555ee13fa83fe5761bc376b7a6537.jpg
РИА Новости
РИА Наука

Президент РАН рассказал о важности научного сотрудничества с Китаем

12:15 08.11.2019 (обновлено: 13:09 08.11.2019)
107
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РАН Александр Сергеев
Президент РАН Александр Сергеев
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Президент РАН Александр Сергеев. Архивное фото
ПЕКИН, 8 ноя – РИА Новости, Анна Раткогло. Россия не может столько денег тратить на науку, как это делает Китай, поэтому сотрудничество с КНР для получения практических результатов по целому ряду исследований крайне важно, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Александр Сергеев.
"Китайская наука сейчас развивается очень быстро и уже вышла на лидирующие позиции за счет огромных средств, которые Китай вкладывает в науку. В значительном числе случаев мы у нас, в России, не можем обеспечить таких вложений в науку, которые сейчас Китай осуществляет, поэтому сотрудничество крайне важно", - сказал Сергеев во время визита в КНР.
Он отметил, что это сотрудничество следует организовывать так, "чтобы быть равноправными участниками исследований", привнося с российской стороны "научный интеллект и креативность, интересные идеи по постановке и интерпретации экспериментов" - иными словами, "научно-методическое руководство".
"Вывод таков, что с Китаем в науке сотрудничать нужно, имея в виду, что они по некоторым направлениям вышли в мировые лидеры, что они вкладывают большие средства и их лидерство в других направлениях будет появляться и закрепляться, а также то, что они хорошо умеют знания доводить до рынка и очень расположены к сотрудничеству с нами", - добавил Сергеев.
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев
5 ноября, 21:40РИА Новости
Глава РАН раскритиковал работу комиссии по борьбе с фальсификацией в науке
Собеседник агентства особо подчеркнул, что нужно использовать момент очень благожелательного отношения Китая и Китайской академии наук к РАН, они "через поколения помнят тот вклад, который СССР внес в становление науки в Китае".
Читайте полный текст интервью с Александром Сергеевым >>
111003
Обсудить 0
РИА НаукаАлександр Сергеев (РАН)Российская академия наукКитайРоссия
Рекомендуем
Президент Российской академии наук Александр Сергеев
Учиться переводить знания в технологии надо у Китая, заявил президент РАН
Президент Российской академии наук Александр Сергеев и президент Китайской академии наук Бай Чуньли
Глава Китайской академии наук видит потенциал сотрудничества с Россией
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Московской конференции по нераспространению
Лавров рассказал детали плана России и Китая по Корейскому полуострову
Ночная улица в Москве
Опрос: 41% россиян чувствуют себя безопасно на улице в темное время суток
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев
Президент РАН рассказал о борьбе с "утечкой мозгов"
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Только личным примером можно научить беречь здоровье, считает Артамонов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Московской конференции по нераспространению (атомная энергетика, разоружение, нераспространение)
НАТО не согласится на мораторий по размещению РСМД в Европе, считает Лавров
Сайт российской Википедии
Проект российского аналога "Википедии" представят 21 ноября
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев
Президент РАН рассказал о возможностях космической обсерватории "Спектр-РГ"
Здание президиума Российской Академии наук в Москве
РАН допустила к выборам в свой состав кандидатов с двойным гражданством
Президент Китайской академии наук Бай Чуньли во время церемонии открытия временной штаб-квартиры ANSO в Пекине
Глава китайской академии наук уверен в успехе генассамблеи ANSO в Москве
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи в демилитаризованной зоне. 26 мая 2018
Лавров заявил, что необходимо поощрять диалог между Северной и Южной Кореей
Депутат Госдумы Владимир Кононов
Россия может стать лидером в развитии квантовых технологий, заявил депутат
Колизей в Риме
Ученые раскрыли генетический секрет древних римлян
Люди в парке
Мордовия вошла в десятку регионов по популярности здорового образа жизни
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45В ЛНР напомнили Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
22:33Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
22:23Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
22:17В Хакасии ликвидировали открытое горение сухой травы
Лента новостейМолния