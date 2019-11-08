Президент РАН рассказал о важности научного сотрудничества с Китаем

ПЕКИН, 8 ноя – РИА Новости, Анна Раткогло. Россия не может столько денег тратить на науку, как это делает Россия не может столько денег тратить на науку, как это делает Китай , поэтому сотрудничество с КНР для получения практических результатов по целому ряду исследований крайне важно, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Александр Сергеев

"Китайская наука сейчас развивается очень быстро и уже вышла на лидирующие позиции за счет огромных средств, которые Китай вкладывает в науку. В значительном числе случаев мы у нас, в России, не можем обеспечить таких вложений в науку, которые сейчас Китай осуществляет, поэтому сотрудничество крайне важно", - сказал Сергеев во время визита в КНР.

Он отметил, что это сотрудничество следует организовывать так, "чтобы быть равноправными участниками исследований", привнося с российской стороны "научный интеллект и креативность, интересные идеи по постановке и интерпретации экспериментов" - иными словами, "научно-методическое руководство".

"Вывод таков, что с Китаем в науке сотрудничать нужно, имея в виду, что они по некоторым направлениям вышли в мировые лидеры, что они вкладывают большие средства и их лидерство в других направлениях будет появляться и закрепляться, а также то, что они хорошо умеют знания доводить до рынка и очень расположены к сотрудничеству с нами", - добавил Сергеев.