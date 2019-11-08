Роскосмос: комплекс под "Ангару" на Восточном можно будет модернизировать

"Любое оборудование предполагает модернизацию. Не значит, что мы построили стартовый комплекс, и технологическое оборудование стоит на месте. Конструкторы разрабатывают так, чтобы можно было модернизировать при необходимости, если появятся новые научные веяния", - сказал Насуленко.

По его словам, на Восточном построят универсальный стартовый стол, на котором можно будет использовать любой вид "Ангары". "Эта ракета и создавалась, чтобы в России была универсальная ракета-носитель. Чтобы могли работать по легкому и тяжелому классу в зависимости от полезной нагрузки", - добавил он.