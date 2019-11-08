Роскосмос: комплекс под "Ангару" на Восточном можно будет модернизировать

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 8 ноя - РИА Новости. Роскосмос рассматривает возможность модернизации пока не построенного на Восточном стартового комплекса для "Ангары", сообщил журналистам заместитель директора филиала госкорпорации на космодроме Константин Насуленко.
"Любое оборудование предполагает модернизацию. Не значит, что мы построили стартовый комплекс, и технологическое оборудование стоит на месте. Конструкторы разрабатывают так, чтобы можно было модернизировать при необходимости, если появятся новые научные веяния", - сказал Насуленко.
По его словам, на Восточном построят универсальный стартовый стол, на котором можно будет использовать любой вид "Ангары". "Эта ракета и создавалась, чтобы в России была универсальная ракета-носитель. Чтобы могли работать по легкому и тяжелому классу в зависимости от полезной нагрузки", - добавил он.
Роскосмос планирует провести первый старт ракеты "Ангара" с Восточного в 2023 году, после окончания строительства второй очереди космодрома (стартового стола под "Ангару").
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".