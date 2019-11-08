Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T11:11Z
https://ria.ru/20191108/1560706843.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154978/10/1549781023_0:60:3076:1790_1036x0_80_0_0_3341907597b9554a32cb8613b4e26cac.jpg
РИА Новости
РИА Наука

Роскосмос: комплекс под "Ангару" на Восточном можно будет модернизировать

11:11 08.11.2019
961
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкКосмодром "Восточный"
Космодром Восточный
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Космодром "Восточный". Архивное фото
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 8 ноя - РИА Новости. Роскосмос рассматривает возможность модернизации пока не построенного на Восточном стартового комплекса для "Ангары", сообщил журналистам заместитель директора филиала госкорпорации на космодроме Константин Насуленко.
"Любое оборудование предполагает модернизацию. Не значит, что мы построили стартовый комплекс, и технологическое оборудование стоит на месте. Конструкторы разрабатывают так, чтобы можно было модернизировать при необходимости, если появятся новые научные веяния", - сказал Насуленко.
Макеты ракет-носителей Ангара, Протон М и Союз в павильоне Роскосмоса
2 ноября, 10:45РИА Наука
Ракета "Ангара" полностью заменит "Протоны" в 2024 году
По его словам, на Восточном построят универсальный стартовый стол, на котором можно будет использовать любой вид "Ангары". "Эта ракета и создавалась, чтобы в России была универсальная ракета-носитель. Чтобы могли работать по легкому и тяжелому классу в зависимости от полезной нагрузки", - добавил он.
Роскосмос планирует провести первый старт ракеты "Ангара" с Восточного в 2023 году, после окончания строительства второй очереди космодрома (стартового стола под "Ангару").
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
Стартовый комплекс космодрома Восточный
Вчера, 10:41РИА Новости
На космодроме Восточный поставят шатер, чтобы ускорить строительство
820101
Обсудить 0
РИА НаукаВосточный (космодром)Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)РоскосмосАмурская областьРоссия
Рекомендуем
Крымский мост
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Прохожий с собакой во время снегопада
Синоптики предсказали москвичам "вишневую" зиму
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон назвал три сценария развития России
А.Заворотнюк после церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009
В Instagram Заворотнюк появился снимок с мужем
Праздничный салат
Рецепты на Новый год: что должно быть на праздничном столе в год Крысы
Спасская башня Московского Кремля
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига - Москва - Владивосток
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
Китайский луноход Юйту-2 на обратной стороне Луны
В РАН прокомментировали посадку китайского аппарата на Луне
Флаги ЕС в Брюсселе
Европа воплощает в жизнь самый жуткий кошмар иммигрантов из России
Туристы на парящем мосту в парке Зарядье
Синоптик пообещал аномально теплую зиму
Хурма
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp изменились настройки приватности
В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы
В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы
Гилле Кардал был поставлен диагноз запущенная деменция в 52 года
Британец выложил пугающее фото, показав, как деменция изменила его жену
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45В ЛНР напомнили Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
22:33Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
22:23Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
22:17В Хакасии ликвидировали открытое горение сухой травы
Лента новостейМолния