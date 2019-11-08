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РИА Новости

Российскую лунную программу могут реализовать на космодроме Восточный

10:49 08.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСтартовый комплекс космодрома "Восточный"
Стартовый комплекс космодрома Восточный
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 8 ноя - РИА Новости. Российская лунная программа может быть реализована на космодроме Восточный, заявил журналистам заместитель директора - начальник организационно-административного отдела филиала госкорпорации "Роскосмос" на космодроме Восточный Константин Насуленко.
"Космодром Восточный, если будет введен в эксплуатацию, перспектив очень много, в том числе и лунная программа. То, что она будет, пока это перспектива, пока это разрабатывается... Задачи, которые выполняются на космодроме, должны определить научно-исследовательские институты", - сказал Насуленко.
Российская лунная программа пока не утверждена. В ее рамках в 2021 году планируется отправить на спутник Земли посадочную станцию "Луна-25", в 2024 году - орбитальную станцию "Луна-26", в 2025 году - посадочную станцию "Луна-27".
Космодром Восточный строится в Амурской области, в междуречье рек Зеи и Большой Пёры, в 8 тысячах километрах от Москвы и в 180 километрах от Благовещенска. Его площадь - около 700 квадратных километров. Сейчас на космодроме идет строительство второй очереди - инфраструктуры под ракету "Ангара". В 2022 году все работы должны быть завершены, чтобы успеть подготовиться к первому пуску в 2023 году.
На данный момент с космодрома произведено пять пусков ракеты-носителя "Союз-2" с полезной нагрузкой. В 2019 году запуск с Восточного состоялся 5 июля, тогда ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиты российский метеорологический спутник "Метеор-М" и 32 малых аппарата.
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