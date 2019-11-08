Российскую лунную программу могут реализовать на космодроме Восточный

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 8 ноя - РИА Новости. Российская лунная программа может быть реализована на космодроме Восточный, заявил журналистам заместитель директора - начальник организационно-административного отдела филиала госкорпорации "Роскосмос" на Российская лунная программа может быть реализована на космодроме Восточный, заявил журналистам заместитель директора - начальник организационно-административного отдела филиала госкорпорации "Роскосмос" на космодроме Восточный Константин Насуленко.

"Космодром Восточный, если будет введен в эксплуатацию, перспектив очень много, в том числе и лунная программа. То, что она будет, пока это перспектива, пока это разрабатывается... Задачи, которые выполняются на космодроме, должны определить научно-исследовательские институты", - сказал Насуленко.

Российская лунная программа пока не утверждена. В ее рамках в 2021 году планируется отправить на спутник Земли посадочную станцию "Луна-25", в 2024 году - орбитальную станцию "Луна-26", в 2025 году - посадочную станцию "Луна-27".

Космодром Восточный строится в Амурской области , в междуречье рек Зеи и Большой Пёры, в 8 тысячах километрах от Москвы и в 180 километрах от Благовещенска. Его площадь - около 700 квадратных километров. Сейчас на космодроме идет строительство второй очереди - инфраструктуры под ракету "Ангара". В 2022 году все работы должны быть завершены, чтобы успеть подготовиться к первому пуску в 2023 году.