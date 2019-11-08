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РИА Новости
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Космонавты на МКС в декабре обновят тренажер для бега

03:22 08.11.2019
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© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Новое полотно для замены поврежденного на российской беговой дорожке БД-2 будет отправлено на Международную космическую станцию (МКС) в декабре на грузовом корабле "Прогресс МС-13", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Института медико-биологических проблем РАН.
Сейчас на МКС имеются две беговые дорожки - российская БД-2, установленная в модуле "Звезда", и американская T2, находящаяся в модуле Tranquility.
"Полотно для замены уже на (космодроме) Байконуре и с декабрьским грузовиком будет доставлено на борт МКС", - сказал собеседник агентства.
По его словам, полотно не привозили заранее на станцию, так как оно имеет определенный гарантийный срок хранения и большие габариты.
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В середине октября космонавт Александр Скворцов сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами, что бегать на дорожке нельзя, так как на ней порвалось полотно. Специалисты в ответ отметили, что запасного полотна на станции нет, и разрешили экипажу МКС пользоваться дорожкой, так как с подобными повреждениями ее уже эксплуатировали в прошлом.
На сайте НАСА отмечается, что запуск корабля "Прогресс МС-13" с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а" планируется 1 декабря в 14.30 мск, его стыковка с МКС - 3 декабря в 16.40 мск.
В июне заместитель главного конструктора ИМБП Евгения Ярманова сказала РИА Новости, что за время эксплуатации дорожки БД-2 с 2013 года, когда ее доставили на станцию, на ней порвалось полотно, которое на тот момент было уже за гарантией, и то только потому, что космонавт Елена Серова использовала кроссовки с пластмассовыми шипами.
В настоящее время на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр, а также итальянец Лука Пармитано.
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