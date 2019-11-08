В Мексике спасли группу мигрантов, которых везли в грузовике

МЕХИКО, 8 ноя - РИА Новости. Министерство безопасности Министерство безопасности Мексики сообщило о спасении на территории штата Веракрус группы мигрантов из Гватемалы, Сальвадора и Колумбии, которых перевозили в кузове грузовика.

"Министерство общественной безопасности спасло 100 мигрантов... Среди освобожденных граждан - 32 несовершеннолетних и 15 женщин", - сообщило ведомство в Twitter.

Официальные источники Мексики практически всегда называют задержание очередной группы мигрантов, которые направляются в сторону границы с США, спасением - в процессе тайной перевозки в закрытых грузовиках нередки случаи гибели людей, а также похищений, вымогательств и убийств.

В отношении двух задержанных возбуждено уголовное дело по факту незаконной транспортировки людей. "Спасенные" мигранты были переданы сотрудникам национальной миграционной службы для уточнения легального статуса и последующих административных процедур.

Гватемала, Гондурас и Сальвадор лидируют по числу незаконных мигрантов и соискателей убежища в США. Президент США Дональд Трамп называет борьбу с нелегальной иммиграцией одним из главных приоритетов своей политики. С этой целью в стране ужесточается миграционное законодательство, а на отдельных участках границы с Мексикой возводится стена для предотвращения проникновения в США нелегальных мигрантов.