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РИА Новости

В Мексике спасли группу мигрантов, которых везли в грузовике

01:15 08.11.2019 (обновлено: 01:21 08.11.2019)
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© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
© AP Photo / Gustavo Aguado
Сотрудники правоохранительных органов Мексики. Архивное фото
МЕХИКО, 8 ноя - РИА Новости. Министерство безопасности Мексики сообщило о спасении на территории штата Веракрус группы мигрантов из Гватемалы, Сальвадора и Колумбии, которых перевозили в кузове грузовика.
"Министерство общественной безопасности спасло 100 мигрантов... Среди освобожденных граждан - 32 несовершеннолетних и 15 женщин", - сообщило ведомство в Twitter.
Официальные источники Мексики практически всегда называют задержание очередной группы мигрантов, которые направляются в сторону границы с США, спасением - в процессе тайной перевозки в закрытых грузовиках нередки случаи гибели людей, а также похищений, вымогательств и убийств.
В отношении двух задержанных возбуждено уголовное дело по факту незаконной транспортировки людей. "Спасенные" мигранты были переданы сотрудникам национальной миграционной службы для уточнения легального статуса и последующих административных процедур.
Гватемала, Гондурас и Сальвадор лидируют по числу незаконных мигрантов и соискателей убежища в США. Президент США Дональд Трамп называет борьбу с нелегальной иммиграцией одним из главных приоритетов своей политики. С этой целью в стране ужесточается миграционное законодательство, а на отдельных участках границы с Мексикой возводится стена для предотвращения проникновения в США нелегальных мигрантов.
План действий Мексики включает усиление иммиграционного контроля в пограничных с США регионах силами национальной гвардии, а также регистрацию и помощь мигрантам из стран Центральной Америки на территории Мексики в координации с правительствами Сальвадора, Гватемалы и Гондураса, создание рабочих мест на северной и южной границах страны. При этом мигранты, которые не захотят проходить процесс регистрации в Мексике, будут вынуждены отправиться обратно на родину.
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