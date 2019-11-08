Зеленский рассказал, как "превращается из человека в организм"

"Когда я бегаю, то покупаю кофе в конце бега, и пока все рады видеть. Пока еще так. Я хочу, чтобы не изменилось это ощущение… К этой работе привыкнуть нельзя, это реальная жизнь, очень сложная профессия. Забирает все силы, время и иногда желание. Иногда в конце вечера ты превращаешься из человека в организм, который не хочет думать и что-либо делать", - сказал Зеленский в своем видеообращении, опубликованном на его канале в Youtube. Глава государства записал его, разъезжая по Киеву за рулем автомобиля Tesla.