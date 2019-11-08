Зеленский рассказал, как "превращается из человека в организм"

КИЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что к президентству невозможно привыкнуть, это очень сложная профессия, которая забирает все силы, при этом он предположил, что пока что обычные украинцы рады его видеть.
"Когда я бегаю, то покупаю кофе в конце бега, и пока все рады видеть. Пока еще так. Я хочу, чтобы не изменилось это ощущение… К этой работе привыкнуть нельзя, это реальная жизнь, очень сложная профессия. Забирает все силы, время и иногда желание. Иногда в конце вечера ты превращаешься из человека в организм, который не хочет думать и что-либо делать", - сказал Зеленский в своем видеообращении, опубликованном на его канале в Youtube. Глава государства записал его, разъезжая по Киеву за рулем автомобиля Tesla.
Президент, который в обычной жизни разговаривает на русском языке, отметил рост уровня владения государственным украинским языком. "Я знаю, что есть некоторые ошибки с ударением и некоторыми словами, но хочу говорить лучше. Язык, возможно, и нельзя знать на 100%, но я стараюсь его знать. (Нужна) практика – больше говорить на украинском языке", - добавил Зеленский.
Он также выразил желание, чтобы в стране все объединились: и общество, и люди, и территории.
"Хотелось, чтобы мы все объединились ради одной главной победы, а главная победа у нас следующая: вернуть все и всех, никого на этом пути не растерять, и уже тогда сосредоточиться на реформах и экономике. Это сейчас большая мечта", - добавил Зеленский.