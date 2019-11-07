Резидент Сomedy Club пожаловался на толпы фашистов в Киеве

Молочный вспомнил о дате освобождения Киева 6 ноября 1943 года от фашистов и провел параллели с ситуацией на современной Украине.

"Мне кажется, что это кошмарный сон, затянувшийся на долгие годы", — признается Молочный. Он назвал ситуацию в стране "рваной раной на сердце".

"Есть надежда, что, как и семьдесят шесть лет назад, Киев будет очищен от фашистской нечисти, от нелюдей, которые хотят, чтобы мы предали память наших великих предков, предали Родину, предали себя и предали своих детей", — написал актер.