Резидент Сomedy Club пожаловался на толпы фашистов в Киеве

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Звезда Comedy Club, украинский актер Андрей Молочный опубликовал пост в инстаграме, в котором выразил возмущение и негодование из-за "толп фашистов" на улицах Киева.
Молочный вспомнил о дате освобождения Киева 6 ноября 1943 года от фашистов и провел параллели с ситуацией на современной Украине.
По его словам, еще пять лет назад он даже подумать не мог, что на Украине будут осквернять и сносить памятники героям Великой Отечественной войны, а на День Победы молодежь будет оскорблять и унижать ветеранов. Актер обвинил полицию в попустительстве и подстрекательстве к таким действиям, напомнив о случаях, когда стражи порядка заставляли ветеранов и детей снимать пилотки с красными звездами.
"Мне кажется, что это кошмарный сон, затянувшийся на долгие годы", — признается Молочный. Он назвал ситуацию в стране "рваной раной на сердце".
"Есть надежда, что, как и семьдесят шесть лет назад, Киев будет очищен от фашистской нечисти, от нелюдей, которые хотят, чтобы мы предали память наших великих предков, предали Родину, предали себя и предали своих детей", — написал актер.
О реабилитации фашизма на Украине заявляли ранее и другие политические и общественные деятели. Среди них бывший премьер Николай Азаров, депутат Госдумы Наталья Поклонская и депутат Верховной рады Вадим Рабинович.
В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и ее лидеров — Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.