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РИА Новости

Зеленский назначил "главу СБУ по Крыму"

21:41 07.11.2019 (обновлено: 21:45 07.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальника "главного управления Службы безопасности в Крыму". Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Эту должность занял Евгений Нетужилов. Как сообщает "Страна.ua", с 2003 года он занимал различные посты в органах украинской прокуратуры.
В июне Зеленский уволил с должности главы "управления СБУ по Крыму" Александра Шмитько.
Крым вернулся в состав России после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение. Москва не раз заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали выбор в пользу России. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Крым. Алушта. Профессорский уголок
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Евгений НетужиловСлужба безопасности УкраиныВладимир ЗеленскийКрымРоссияСитуация на УкраинеУкраина
Популярные комментарии
Желаю что бы Владимир Владимирович назназначил главу ФСБ по Куеву!! Почему этого до сих пор не сделано?! ))))))))))
7 ноября, 22:33
Genqa Ch.
1430000
Ну,а теперь пусть этот СБУшник посетит Крым и познакомится с крымчанами.И не надо бояться,бить не будут,это не Украина.
7 ноября, 22:04
vvlad.serzhant
1040000
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