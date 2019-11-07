Зеленский назначил "главу СБУ по Крыму"

Эту должность занял Евгений Нетужилов. Как сообщает "Страна.ua", с 2003 года он занимал различные посты в органах украинской прокуратуры.
В июне Зеленский уволил с должности главы "управления СБУ по Крыму" Александра Шмитько.
Крым вернулся в состав России после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение. Москва не раз заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали выбор в пользу России. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
31 октября, 22:25РИА НовостиВ России ответили на призыв НАТО передать Крым Украине