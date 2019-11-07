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РИА Новости

Токаев заявил, что ему понравился Омск

17:17 07.11.2019 (обновлено: 17:38 07.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ОМСК, 7 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев признался, что ему очень понравился Омск.
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным перед пленарным заседанием форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана Токаев поблагодарил за гостеприимство главу российского государства, правительство РФ и всех жителей Омска.
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"Я заметил, что подготовка в городе была проведена очень большая, значительная", - сказал Токаев.
"Я успел посмотреть город, хотя и из окна машины, но тем не менее (получил) самые приятные впечатления", - рассказал президент Казахстана. Он добавил, что "успел даже посмотреть местные телевизионные передачи, окунуться в местную жизнь".
"Я очень рад быть в этом городе", - заверил президент Казахстана. "Добро пожаловать!" - пожелал Путин.
Sputnik Казахстан выступает информационным партнером ХVI форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
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Касым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинОмскРоссияКазахстанПолитика
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