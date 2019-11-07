Пушков прокомментировал призыв Макрона пересмотреть отношения с Россией

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков считает верной мысль президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости пересмотра отношений с Россией.
"Европейская политика в отношении Москвы не должна оставаться заложницей русофобских инстинктов в отдельных столицах", — написал сенатор в твиттере.
Он также отметил, что Парижу не следует зависеть от позиций Варшавы и Таллина, которые выступают против диалога с Россией.
В сегодняшнем интервью журналу Economist Макрон заявил, что Европе нужно пересмотреть отношения с Россией, чтобы установить мир и вернуть стратегическую независимость.