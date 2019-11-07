Пушков прокомментировал призыв Макрона пересмотреть отношения с Россией

"Европейская политика в отношении Москвы не должна оставаться заложницей русофобских инстинктов в отдельных столицах", — написал сенатор в твиттере .

Он также отметил, что Парижу не следует зависеть от позиций Варшавы и Таллина, которые выступают против диалога с Россией.