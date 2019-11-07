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РИА Новости

Пушков прокомментировал призыв Макрона пересмотреть отношения с Россией

16:05 07.11.2019 (обновлено: 18:20 07.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧлен Совета Федерации, председатель Комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков во время презентации своей книги "Глобальные шахматы. Русская партия". 18 сентября 2018
Член Совета Федерации, председатель Комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков во время презентации своей книги Глобальные шахматы. Русская партия. 18 сентября 2018
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков считает верной мысль президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости пересмотра отношений с Россией.

"Европейская политика в отношении Москвы не должна оставаться заложницей русофобских инстинктов в отдельных столицах", — написал сенатор в твиттере.

Он также отметил, что Парижу не следует зависеть от позиций Варшавы и Таллина, которые выступают против диалога с Россией.
В сегодняшнем интервью журналу Economist Макрон заявил, что Европе нужно пересмотреть отношения с Россией, чтобы установить мир и вернуть стратегическую независимость.
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Эммануэль МакронСовет Федерации РФАлексей ПушковФранцияВ мире
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