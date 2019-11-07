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РИА Новости

ЧП на нефтегазовых предприятиях в России в 2018-2019 годах

14:13 07.11.2019
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Пожар на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске
Пожар на нефтебазе Грушовая в Новороссийске

2019

7 ноября на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске при проведении огневых работ произошел хлопок с последующим горением. Пожар был ликвидирован. В результате ЧП пострадали шесть человек.
25 сентября установка по переработке дизельной фракции загорелась на нефтеперерабатывающем заводе "Кинеф" в Киришском районе Ленинградской области. Высота горения факела в ООО "Кинеф" достигала 10 метров. Угрозы соседним сооружениям и пострадавших не было.
23 сентября произошел пожар блока технологических печей на площади 90 квадратных метров на нефтеперерабатывающем заводе "Кинеф" в Киришском районе Ленинградской области. Угрозы соседним сооружениям и пострадавших не было.
14 апреля возник пожар на одной из установок нефтеперерабатывающего завода "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" в Перми. В результате ЧП никто не пострадал.
8 апреля произошел пожар на вспомогательном объекте Новокуйбышевского завода масел и присадок в Самарской области. Пострадавших не было.
11 марта возник пожар на территории Комсомольского нефтеперерабатывающего завода (принадлежит "Роснефти") в Хабаровском крае. Возгорание на вспомогательном оборудовании установки вторичных процессов на территории Комсомольского НПЗ было оперативно ликвидировано.
10 марта произошло возгорание на вспомогательном оборудовании установки вторичных процессов на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пострадал один работник.
18 января возник пожар на заводе "Ангарской нефтехимической компании" (АНХК), принадлежащей "Роснефти" в результате разгерметизации одного из вспомогательных трубопроводов. Площадь возгорания составляла 10 квадратных метров. Пострадавших не было.
13 января в результате пожара в емкости объемом 300 кубических метров с остатками нефтепродуктов в ООО "Шигл" (нефтеперерабатывающий завод) в городе Новопавловск Ставропольского края пострадали трое рабочих. Возгорание было ликвидировано на площади 50 квадратных метров.
13 января загорелись силовые кабели на электрообессоливающей установке с последующим переходом огня на насосную установку на производственной площадке Уфимского нефтеперерабатывающего завода в Башкирии. Пожар, площадь которого составляла 100 квадратных метрах, был ликвидирован. Никто не пострадал.
6 января произошло возгорание печи выпаривания воды из нефти на Приобском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Из-за инцидента были эвакуированы 16 человек, пострадавших не было.

2018

27 ноября на нефтехимическом заводе "Синтез-Каучук" в Стерлитамаке (Башкирия) произошло возгорание во время плановых ремонтных работ из-за утечки углеводорода на трубопроводе. В одной из цистерн загорелся изопентан – легко воспламеняемый углеводород, взрывоопасный в смеси с воздухом. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров. Пострадали четыре человека.
17 ноября произошло возгорание одной из секций установки каталитического крекинга на нефтеперерабатывающем заводе в Москве. Работа установки была штатно остановлена автоматизированной системой промышленной безопасности. Возгорание было полностью ликвидировано. Пострадавших не было.
30 октября загорелись резервуары на нефтебазе на Хохряковском месторождении в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа из-за разгерметизации одного из резервуаров при проведении плановых работ. Затем огонь распространился на узел учета нефти и здание административно-бытового комплекса. Пожар, площадь которого составила одну тысячу квадратных метров, был потушен только на следующий день. При пожаре пострадали три человека.
10 октября умер рабочий нефтеперерабатывающей компании в Уфе и три человека получили химическое отравление при очистке цистерны с дизельным топливом.
27 сентября произошло возгорание на перерабатывающей установке по очистке бензина на территории ОАО "Славнефть-Янос" в Ярославле. Площадь пожара составила 40 квадратных метров, никто не пострадал.
11 сентября в Магадане возник пожар на насосной станции для перекачки топлива на нефтебазе "Магаданнефто". Его площадь составила 50 квадратных метров. В результате ЧП пострадавших не было.
26 июля произошло возгорание на территории предприятия "Нефтехимик", расположенном в Кировском районе Перми. Через пять часов пожарные ликвидировали его. В результате ЧП никто не пострадал.
27 февраля два резервуара для хранения мазута общим объемом восемь тонн загорелись на нефтебазе в городе Карабулак в Ингушетии. Пожар был ликвидирован. В результате возгорания никто не пострадал.
27 января на нефтебазе в Серпухове Московской области возникло задымление на резервуаре с дизельным топливом объемом две тысячи кубических метров. В нем находилось 25 кубометров дизтоплива. Пожар был ликвидирован.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
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