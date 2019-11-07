Арлем Дезир: освобождение Вышинского – очень важный шаг для свободы СМИ

В Москве под эгидой офиса представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и МИД России прошла Международная конференция по свободе средств массовой информации. О том, что он думает о притеснениях журналистов на Украине, на что в организации надеются по делу Вышинского , а также о ситуации с нарушением прав российских СМИ в странах Западной Европы и о политике ведущих социальных сетей представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир сообщил в интервью корреспонденту РИА Новости Анастасии Ивановой.

– Журналисты на Украине по-прежнему подвергаются насилию, в том числе фиксируются обстрелы корреспондентов в зоне конфликта со стороны украинских военных. До сих пор нет прогресса в следствии по убийствам журналистов Анатолия Кляна, Антона Волошина, Игоря Корнелюка, Андрея Стенина, Андреа Роккелли, Олеся Бузины, Сергея Долгова, Вячеслава Веремия, Павла Шеремета и других. Почему профильные структуры не реагируют должным образом на сложившуюся ситуацию? Какие меры принимает ОБСЕ или планирует принять в этой связи?

– Я не буду подробно комментировать ситуацию в отдельной стране, которая является членом ОБСЕ. Но, конечно, мы следим за ситуацией на Украине. Мы много работали как с гражданским обществом и журналистским сообществом, так и с властями страны по вопросам, связанным с безопасностью журналистов и плюрализмом средств массовой информации. В прошлом мы уже вмешались в ситуацию с задержанием Кирилла Вышинского, а также в ситуацию с безнаказанностью в деле об убийствах журналистов Павла Шеремета и Олеся Бузины. Но нам также кажется очень важным поощрять диалог между журналистами России и Украины. Мы уже организовали такую встречу в прошлом. Надеюсь, что это удастся сделать и в будущем.

– Вы призывали Киев снять все обвинения против журналиста Кирилла Вышинского. Как вы думаете, насколько это возможно на следующем заседании суда?

– Я желаю этого и надеюсь, что так и будет. Освобождение Кирилла Вышинского стало очень важным событием для свободы СМИ. Это имеет также важное значение для отношений России и Украины, особенно потому, что это происходило параллельно с освобождением Олега Сенцова, Романа Сущенко и украинских моряков. Так что да, я надеюсь, что все обвинения будут сняты.

– Российские журналисты, работающие во Франции, продолжают подвергаться дискриминации. Корреспондентов RT France и Sputnik в Париже по-прежнему не пускают в Елисейский дворец. Вам не кажется, что такое отношение к журналистам противоречит всем нормам и нарушает свободу СМИ?

– Думаю, что во Франции существует свобода СМИ, и не считаю, что журналисты подвергаются там дискриминации, основанной на национальном признаке. Я всегда призываю страны- члены ОБСЕ облегчить работу журналистам, в том числе в плане получения аккредитации и приглашений на мероприятия. Я знаю, что во Франции работает много российских журналистов.

– Да, но их до сих пор не пускают в Елисейский дворец. Почему?

– Я думаю, что во Франции это работает по-другому. Там не нужна аккредитация, это скорее вопрос приглашения на пресс-конференции. На мой взгляд, важно обращаться с призывом к облегчению осуществления профессиональной деятельности для всех журналистов стран-членов ОБСЕ.

– Вы можете обратиться с соответствующим призывом к властями Франции, чтобы они как-то изменили отношение к нашим журналистам?

– Телеканал RT имеет лицензию на работу во Франции, и он осуществляет деятельность в соответствии с правилами, установленными регуляторами.

– Да, но журналисты канала не могут посещать мероприятия в Елисейском дворце.

– Как я сказал, все дело в том, приглашают ли СМИ на ту или иную конференцию или нет. Им же не запрещают работать в целом в стране. Конечно, мы выступаем за права журналистов ездить по стране и получать аккредитацию на работу в стране, когда необходима такая аккредитация, или мы можем вмешаться, когда журналистам отказывают в получении визы. Что касается других вопросов, мы можем лишь призвать страны к большей открытости.

– Французские власти так и не расследовали инцидент с корреспондентом РИА Новости Викторией Ивановой в ходе протестов "желтых жилетов" в Париже в мае. Почему вы, как представитель ОБСЕ по свободе СМИ, так и не дали оценку произошедшему? Планирует ли ОБСЕ способствовать расследованию инцидента?

– Мы обычно всегда вмешиваемся в ситуации, которые касаются нападений на журналистов в ходе протестов и демонстраций. Мы стараемся каждый раз, когда возникает подобный случай, узнать о нем точную информацию. Так что мы уже начали рассматривать этот случай и продолжаем это делать.

– Информагентству Sputnik в сентябре отказали в аккредитации на конференцию Консервативной партии Великобритании за день до мероприятия, хотя заявка была подана за месяц. Не кажется ли вам такое решение политизированным?

– У меня нет полномочий отвечать за каждое приглашение каждой организации. Мы можем лишь посмотреть со стороны возможности журналистов осуществлять свою профессиональную деятельность в стране, передвигаться по странам-членам ОБСЕ. Каждая организация должна быть открыта к взаимодействию со СМИ вне зависимости от того, какой стране оно принадлежит.

– В последнее время крупные соцсети, в первую очередь Facebook и Twitter, часто без предупреждения и объяснения причин блокируют страницы СМИ, отдельных журналистов. Не кажется ли вам это нарушением свободы СМИ и попыткой давления на них? Что можно с этим сделать?