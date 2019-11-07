Турецкие спецслужбы задержали более десяти родственников аль-Багдади

"Близкое окружение аль-Багдади взяло на прицел нашу страну. Последними в (сирийском. — Прим. ред.) Аазазе поймали мужа его сестры и их ребенка, отправили их в миграционные лагеря. Посмотрим, какое решение примет наше Министерство юстиции. <...> Число (задержанных Турцией родственников аль-Багдади. — Прим. ред.) уже двузначное", — рассказал глава государства журналистам.

Ликвидация

Об устранении главаря ИГ* 27 октября объявил президент США Дональд Трамп. По его словам, во время операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось посмертно "быстро и точно идентифицировать".

Настоящее имя аль-Багдади — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри. В 2014 году он провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.