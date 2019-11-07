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РИА Новости
Война в Сирии

Турецкие спецслужбы задержали более десяти родственников аль-Багдади

11:44 07.11.2019 (обновлено: 13:37 07.11.2019)
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© REUTERS / Alaa al-Marjani/File PhotoПортрет Абу Бакра аль-Багдади на экране телевизора в Ираке
Портрет Абу Бакра аль-Багдади на экране телевизора в Ираке
© REUTERS / Alaa al-Marjani/File Photo
Портрет Абу Бакра аль-Багдади на экране телевизора в Ираке. Архивное фото
АНКАРА, 7 ноя — РИА Новости. Силы безопасности Турции задержали более десяти родственников главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Близкое окружение аль-Багдади взяло на прицел нашу страну. Последними в (сирийском. — Прим. ред.) Аазазе поймали мужа его сестры и их ребенка, отправили их в миграционные лагеря. Посмотрим, какое решение примет наше Министерство юстиции. <...> Число (задержанных Турцией родственников аль-Багдади. — Прим. ред.) уже двузначное", — рассказал глава государства журналистам.

Он добавил, что спецслужбы также задержали ребенка аль-Багдади, "чье родство доказано с помощью анализа ДНК".

Ликвидация

Об устранении главаря ИГ* 27 октября объявил президент США Дональд Трамп. По его словам, во время операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось посмертно "быстро и точно идентифицировать".
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Позже официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сказал, что у Москвы нет достоверной информации об "очередном" уничтожении аль-Багдади. При этом связанный с исламистами сайт Amaq сообщал, что ИГ* подтвердила ликвидацию своего главаря и даже назначила преемника.
Настоящее имя аль-Багдади — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри. В 2014 году он провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.
*Запрещенная в России террористическая группировка.
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Война в СирииЛиквидация Абу Бакра аль-БагдадиАбу Бакр аль-БагдадиТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
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