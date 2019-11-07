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РИА Новости

Бортников: в СНГ в 2019 году пресекли работу 13 террористических ячеек

11:07 07.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДиректор Федеральной службы безопасности Александр Бортников
Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 7 ноя - РИА Новости. Спецслужбы РФ, Азербайджана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана пресекли в 2019 году деятельность 13 ячеек международных террористических организаций и задержали 138 боевиков, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"В текущем году во взаимодействии с партнерами из Азербайджана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана выявлена и пресечена деятельность 13 ячеек международных террористических структур. Задержаны 138 боевиков", - сказал Бортников на заседании совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
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Он добавил, что с мая по октябрь на пограничный контроль поставили более 200 граждан СНГ, подозреваемых в причастности к террористическим или религиозно-экстремистским организациям.
Совместно с КГБ Белоруссии был пресечен канал незаконной поставки оружия, изъято более 40 единиц огнестрельного оружия и 9 тысяч боеприпасов. Кроме того, спецслужбы России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана изъяли из оборота "значительное количество наркотических и психотропных веществ" и накрыли несколько лабораторий по производству наркотиков, сообщил Бортников.
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