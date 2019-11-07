Бортников: в СНГ в 2019 году пресекли работу 13 террористических ячеек

Он добавил, что с мая по октябрь на пограничный контроль поставили более 200 граждан СНГ, подозреваемых в причастности к террористическим или религиозно-экстремистским организациям.

Совместно с КГБ Белоруссии был пресечен канал незаконной поставки оружия, изъято более 40 единиц огнестрельного оружия и 9 тысяч боеприпасов. Кроме того, спецслужбы России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана изъяли из оборота "значительное количество наркотических и психотропных веществ" и накрыли несколько лабораторий по производству наркотиков, сообщил Бортников.