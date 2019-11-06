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РИА Новости
Республика Дагестан

Новых очагов сибирской язвы в Дагестане не выявлено

22:02 06.11.2019 (обновлено: 22:03 06.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКонтроль качества мяса
Контроль качества мяса
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МАХАЧКАЛА, 6 ноя – РИА Новости. Новых очагов заражения сибирской язвой в Дагестане после того, как в середине октября в Новолакском районе пять человек были госпитализированы с опасной инфекцией, не выявлено, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Как ранее сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре, причиной заражения стал контакт с больным животным, убитым без предварительного ветеринарного контроля в личном подсобном хозяйстве.
В пресс-службе отметили, что вопрос эпидемиологической безопасности находится на контроле руководства республики. Ликвидацией последствий заражения и недопущением распространения инфекции в настоящее время занимаются Минздрав Дагестана, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, ветеринарная служба и полиция республики.
На последнем совещании у главы республики первый вице-премьер Дагестана Анатолий Карибов доложил, о локализации очага заболевания и проведении противоэпидемических мероприятий, в том числе вакцинации поголовья крупного и мелкого рогатого скота, лошадей. Контактные лица получили профилактические прививки. Над распространением животноводческой продукции осуществляется жесткий ветеринарный контроль.
Врач
15 октября, 13:31РИА Новости
Власти назвали причину заражения жителей Дагестана сибирской язвой
Несмотря на отсутствие на данный момент очагов сибирской язвы в животноводческих хозяйствах и новых случаев заражения людей, глава Дагестана Владимир Васильев заявил о продлении карантина в Новолакском районе.
"То, что следственными органами собирается материал для возбуждения дела, - это правильно. Нам надо не допустить дальнейшего распространения инфекции. Если наступят тяжкие последствия, уголовное дело возбудят мгновенно... . Это может быть связано и с персональной ответственностью руководителей", - цитирует пресс-служба главу региона.

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Республика ДагестанВладимир ВасильевРоссельхознадзорРоспотребнадзорДагестан
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