Новых очагов сибирской язвы в Дагестане не выявлено

МАХАЧКАЛА, 6 ноя – РИА Новости. Новых очагов заражения сибирской язвой в Новых очагов заражения сибирской язвой в Дагестане после того, как в середине октября в Новолакском районе пять человек были госпитализированы с опасной инфекцией, не выявлено, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Как ранее сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре, причиной заражения стал контакт с больным животным, убитым без предварительного ветеринарного контроля в личном подсобном хозяйстве.

В пресс-службе отметили, что вопрос эпидемиологической безопасности находится на контроле руководства республики. Ликвидацией последствий заражения и недопущением распространения инфекции в настоящее время занимаются Минздрав Дагестана, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, ветеринарная служба и полиция республики.

На последнем совещании у главы республики первый вице-премьер Дагестана Анатолий Карибов доложил, о локализации очага заболевания и проведении противоэпидемических мероприятий, в том числе вакцинации поголовья крупного и мелкого рогатого скота, лошадей. Контактные лица получили профилактические прививки. Над распространением животноводческой продукции осуществляется жесткий ветеринарный контроль.

Несмотря на отсутствие на данный момент очагов сибирской язвы в животноводческих хозяйствах и новых случаев заражения людей, глава Дагестана Владимир Васильев заявил о продлении карантина в Новолакском районе.

"То, что следственными органами собирается материал для возбуждения дела, - это правильно. Нам надо не допустить дальнейшего распространения инфекции. Если наступят тяжкие последствия, уголовное дело возбудят мгновенно... . Это может быть связано и с персональной ответственностью руководителей", - цитирует пресс-служба главу региона.