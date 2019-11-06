Украинская националистка рассказала, как Киев может "победить" Москву

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский должен пойти на сотрудничество со своим предшественником Петром Порошенко для "победы" над Россией. Об этом заявила националистка, участница войны в Донбассе Маруся Зверобой в эфире OBOZTV.
По ее мнению, такой сценарий возможен, в случае если нынешнему и бывшему главе государства удастся найти взаимопонимание.
"Ему (Зеленскому – прим. ред.) надо вести переговоры с Порошенко, прислушиваться к тому опыту, который мы уже имеем. Там такие же точно ошибки, как они делают сейчас", – уверяет Зверобой.
Националистка отметила, что Порошенко якобы удалось "протянуть украинскую линию" на международном уровне, однако Зеленский уничтожает достигнутые "успехи".
"Сила Зеленского сейчас валит всю дипломатическую работу, это просто катастрофа", – подчеркнула она.
Зверобой выразила мнение, что Порошенко может помочь Киеву со вступлением в Североатлантический альянс.
"Сейчас будет конфликт только одного очень важного интереса – <…> будет ли Украина в составе НАТО. Если она будет, у нас есть шанс стать независимым от России государством", – считает она.
Накануне генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина вступит в НАТО, не уточняя сроков. Он подчеркнул, что для этого предстоит пройти "большую дистанцию". При этом Столтенберг отметил, что для полноценного членства необходимо "подумать, что организация может сделать совместно с этой страной".
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.