Украинская националистка рассказала, как Киев может "победить" Москву

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский должен пойти на сотрудничество со своим предшественником Петром Порошенко для "победы" над Россией. Об этом заявила националистка, участница войны в Донбассе Маруся Зверобой в эфире OBOZTV.

По ее мнению, такой сценарий возможен, в случае если нынешнему и бывшему главе государства удастся найти взаимопонимание.

"Ему (Зеленскому – прим. ред.) надо вести переговоры с Порошенко, прислушиваться к тому опыту, который мы уже имеем. Там такие же точно ошибки, как они делают сейчас", – уверяет Зверобой.

Националистка отметила, что Порошенко якобы удалось "протянуть украинскую линию" на международном уровне, однако Зеленский уничтожает достигнутые "успехи".

"Сила Зеленского сейчас валит всю дипломатическую работу, это просто катастрофа", – подчеркнула она.

Зверобой выразила мнение, что Порошенко может помочь Киеву со вступлением в Североатлантический альянс.

"Сейчас будет конфликт только одного очень важного интереса – <…> будет ли Украина в составе НАТО . Если она будет, у нас есть шанс стать независимым от России государством", – считает она.

Накануне генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина вступит в НАТО, не уточняя сроков. Он подчеркнул, что для этого предстоит пройти "большую дистанцию". При этом Столтенберг отметил, что для полноценного членства необходимо "подумать, что организация может сделать совместно с этой страной".