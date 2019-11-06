Правительство Украины ускорило ввод запрета на ввоз вагонов из России

КИЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Кабинет министров Украины ускорил ввод запрета на ввоз вагонов из РФ, перенеся срок на 20 ноября 2019 года с 1 марта 2020 года, заявил в среду депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, который присутствует на заседании правительства.
Кабмин Украины 15 мая принял постановление, которым запретил с 1 марта 2020 года ввоз подержанных вагонов из Российской Федерации на территорию Украины.
"Кабмин перенес дату вступления в силу постановления, запрещающего ввоз на территорию Украины железнодорожных вагонов, произведенных в России. Раньше запрет вступал в силу 1 марта 2020 года, а теперь начнет действовать с 20 ноября этого года", - написал Гончаренко на своей странице в Facebook.
Ранее кабинет министров Украины продлил действие двух постановлений от 30 декабря 2015 года, предусматривающих ограничения на импорт ряда товаров из РФ и введение ввозной пошлины в отношении некоторых других российских товаров, до 31 декабря 2019 года. Россия приняла ответные меры на действия кабмина Украины.
4 октября 2018, 08:37Радио SputnikПолитолог о требовании Украины отдать вагоны: потеряли чувство реальностиВ Верховной раде собираются потребовать от России 30 тысяч железнодорожных вагонов. Киевским властям для сохранения власти постоянно нужны провокации, считает крымский политолог Александр Форманчук. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.