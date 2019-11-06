Правительство Украины ускорило ввод запрета на ввоз вагонов из России

"Кабмин перенес дату вступления в силу постановления, запрещающего ввоз на территорию Украины железнодорожных вагонов, произведенных в России. Раньше запрет вступал в силу 1 марта 2020 года, а теперь начнет действовать с 20 ноября этого года", - написал Гончаренко на своей странице в Facebook.