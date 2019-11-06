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РИА Новости

Вышинский передал представителю ОБСЕ списки задержанных Киевом журналистов

12:39 06.11.2019 (обновлено: 14:16 06.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИсполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский на конференции ОБСЕ "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий"
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский на конференции ОБСЕ Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Исполнительный директор МИА "Россия сегодня", бывший руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский передал представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру списки задержанных Киевом журналистов.
Также он подготовил перечень средств массовой информации, которым на Украине отказывают в аккредитации, "снимают с поездов, не пускают в другие страны, лишая виз и так далее".

"Я был наивным человеком и считал, что если я работаю по стандартам своей профессии, моя профессия меня защитит. <...> Меня не защитила моя профессия, хотя меня защитили мои коллеги", — сказал Вышинский на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век", которая проходит в Москве.

Дезир пообещал изучить переданную ему информацию.
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Кирилла Вышинского, возглавлявшего портал РИА Новости Украина, задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, ему грозило до 15 лет лишения свободы.
Суд восемь раз оставлял журналиста в СИЗО, в итоге он провел там больше года. Его освободили 28 августа 2019-го, а 7 сентября журналист приехал в Россию.
В Москве не раз подчеркивали, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность". Коллеги организовывали акции в его поддержку, возмущение выражали и в ОБСЕ.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) — крупнейшая в мире региональная организация, объединяющая 57 стран. Основные цели подразделяются на три "корзины": военно-политическая, экономическая и правочеловеческая, включающая развитие демократических институтов и наблюдение за выборами. Также в ОБСЕ есть отдельное подразделение по СМИ.
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Ситуация на УкраинеКирилл ВышинскийАрлем ДезирОБСЕРоссия сегодняМИД РФВладимир ПутинМоскваСШАВ мире
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