Индийские военные примут участие в параде на Красной площади 9 мая

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Индия направит своих военнослужащих для участия в параде, который состоится на Красной площади в 75-ю годовщину победы в Индия направит своих военнослужащих для участия в параде, который состоится на Красной площади в 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне , сообщил министр обороны республики Раджнатх Сингх

"Благодарю вас за приглашение направить индийский контингент для участия в военном параде 9 мая следующего года. Мы с удовольствием отправим наших военнослужащих и будем участвовать в параде", - сказал Сингх, обращаясь к министру обороны РФ Сергею Шойгу на заседании российско-индийской межправкомиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству в Москве в среду.

Глава военного ведомства Индии подчеркнул, что у его страны с Россией "давнее сотрудничество". "У нас особо привилегированное партнёрство, которое основано на взаимной заинтересованности в обеспечении мира и благополучия во всём мире", - сказал Сингх.

Он отметил, что о глубине двусторонних отношений свидетельствуют частые встречи между лидерами Индии и России. "Наши отношения не нацелены против кого-либо", - подчеркнул министр.

По его оценке, военное сотрудничество является основной частью стратегического партнёрства Индии и России.