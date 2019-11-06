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РИА Новости

Индийские военные примут участие в параде на Красной площади 9 мая

11:25 06.11.2019
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© POOLВоенный парад в Нью-Дели по случаю национального праздника Индии Дня республики
Военный парад в Нью-Дели по случаю национального праздника Индии Дня республики
© POOL
Военный парад в Нью-Дели по случаю национального праздника Индии Дня республики. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Индия направит своих военнослужащих для участия в параде, который состоится на Красной площади в 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне, сообщил министр обороны республики Раджнатх Сингх.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Индии Раджнатх Сингх во время торжественной встречи перед заседанием российско-индийской межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству в Москве
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"Благодарю вас за приглашение направить индийский контингент для участия в военном параде 9 мая следующего года. Мы с удовольствием отправим наших военнослужащих и будем участвовать в параде", - сказал Сингх, обращаясь к министру обороны РФ Сергею Шойгу на заседании российско-индийской межправкомиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству в Москве в среду.
Глава военного ведомства Индии подчеркнул, что у его страны с Россией "давнее сотрудничество". "У нас особо привилегированное партнёрство, которое основано на взаимной заинтересованности в обеспечении мира и благополучия во всём мире", - сказал Сингх.
Он отметил, что о глубине двусторонних отношений свидетельствуют частые встречи между лидерами Индии и России. "Наши отношения не нацелены против кого-либо", - подчеркнул министр.
По его оценке, военное сотрудничество является основной частью стратегического партнёрства Индии и России.
Межправительственную комиссию по военному и военно-техническому сотрудничеству Сингх назвал хорошим механизмом, который действует уже около 20 лет. Он отметил личный вклад Шойгу в развитие двусторонних отношений.
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