Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ*

ДУШАНБЕ, 6 ноя — РИА Новости, Лидия Исамова. Атаковавшие заставу на таджикско-узбекской границе были боевиками ИГ* из Афганистана, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Уточняется, что они проникли в страну еще 3 ноября со стороны Шаартузского погранотряда в районе поселка Кубодиен и готовили теракты.
На месте работает оперативно-следственная группа. Пограничное ведомство Узбекистана заявило, что ему известно об инциденте, ситуация изучается.
Протяженность госграницы Таджикистана с Узбекистаном составляет более 1,33 тысячи километров. После распада СССР около 20% ее линии оставались неделимитированными и, как следствие, недемаркированными, то есть не обозначенными на местности. В марте 2018 года президенты двух стран подписали договор об отдельных участках границы.
*Террористическая организация, запрещенная в России.