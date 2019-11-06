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РИА Новости

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ*

10:45 06.11.2019 (обновлено: 15:45 06.11.2019)
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© Фото : МВД ТаджикистанаСотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу "Ишкобод" в Таджикистане
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане
© Фото : МВД Таджикистана
ДУШАНБЕ, 6 ноя — РИА Новости, Лидия Исамова. Атаковавшие заставу на таджикско-узбекской границе были боевиками ИГ* из Афганистана, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Уточняется, что они проникли в страну еще 3 ноября со стороны Шаартузского погранотряда в районе поселка Кубодиен и готовили теракты.
Инцидент произошел в ночь на среду: 20 вооруженных людей в масках напали на подразделение № 4 "Ишкобод" отряда "Султанабад" в 60 километрах к западу от Душанбе. В перестрелке погибли солдат-пограничник и милиционер. Пятнадцать боевиков удалось ликвидировать, пятеро задержаны.
На месте работает оперативно-следственная группа. Пограничное ведомство Узбекистана заявило, что ему известно об инциденте, ситуация изучается.
Протяженность госграницы Таджикистана с Узбекистаном составляет более 1,33 тысячи километров. После распада СССР около 20% ее линии оставались неделимитированными и, как следствие, недемаркированными, то есть не обозначенными на местности. В марте 2018 года президенты двух стран подписали договор об отдельных участках границы.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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09:18РИА Новости
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Нападение на погранзаставу в ТаджикистанеИсламское государствоАфганистанТаджикистанБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
На ютубе год назад ещё как-то переписывался с афганцем, он рассказывал что американцы перекидывают на север страны боевиков из Сирии и Ирака.
6 ноября, 11:01
nnikolo.fedoseev
3033335
У России есть очень хорошая вакцина и против зомби и против террористов .. лечение 100%
6 ноября, 11:18
Dominus Taiga
2200101
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