Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ*

Уточняется, что они проникли в страну еще 3 ноября со стороны Шаартузского погранотряда в районе поселка Кубодиен и готовили теракты.

Протяженность госграницы Таджикистана с Узбекистаном составляет более 1,33 тысячи километров. После распада СССР около 20% ее линии оставались неделимитированными и, как следствие, недемаркированными, то есть не обозначенными на местности. В марте 2018 года президенты двух стран подписали договор об отдельных участках границы.