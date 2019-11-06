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РИА Новости

При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков

06:48 06.11.2019 (обновлено: 10:30 06.11.2019)
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© Фото : пресс-служба МВД ТаджикистанаСотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу "Ишкобод" в Таджикистане
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане
© Фото : пресс-служба МВД Таджикистана
ДУШАНБЕ, 6 ноя — РИА Новости, Лидия Исамова. В ночь на среду вооруженная группа атаковала заставу на таджикско-узбекской границе, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Собеседник агентства уточнил, что 20 вооруженных боевиков в масках напали на подразделение № 4 "Ишкобод" отряда "Султанабад" в 60 километрах к западу от Душанбе. В перестрелке погибли солдат-пограничник и милиционер.
"В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, находящиеся в окружении, были уничтожены, пять из них задержаны", — сказали в пресс-службе ГКНБ.
На месте работает оперативно-следственная группа.
Пограничное ведомство Узбекистана заявило, что ему известно об инциденте, ситуация изучается. Представитель погранвойск Службы государственной безопасности сообщил РИА Новости, что узбекская сторона находится в контакте с таджикскими коллегами.
Протяженность госграницы Таджикистана с Узбекистаном составляет более 1,33 тысячи километров. После распада СССР около 20% ее линии оставались не делимитированными и, как следствие, не демаркированными, то есть не обозначенными на местности. В марте 2018 года президенты двух стран подписали договор об отдельных участках границы.
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Нападение на погранзаставу в ТаджикистанеДушанбеТаджикистанБезопасностьПроисшествияВ мире
Популярные комментарии
Вы не поняли , банды собираются уже в Таджикистане. Не в каком-то там Афганистане. Это последствия массового предательства советских граждан.
6 ноября, 07:44
Евгений Д
12364412136
пограничникам честь и слава! Погибшим воинам вечная память! Ну, а ..бандитам, земля стекловатой..
6 ноября, 07:07
Мария Заказчикова
24820015
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