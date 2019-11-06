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РИА Новости

Депутат Госдумы объяснил суть проблемы Киева из-за "Северного потока — 2"

04:05 06.11.2019 (обновлено: 09:57 06.11.2019)
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© Фото : Nord Stream 2/Thomas EugsterСварка труб
Сварка труб
© Фото : Nord Stream 2/Thomas Eugster
Сварка труб. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Проблема Украины заключается в подмене понятия "энергетической безопасности", поскольку киевские власти руководствуются меркантильными интересами, выступая против строительства газопровода "Северный поток — 2", заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT.
Так депутат прокомментировал призыв премьер-министра Украины Алексея Гончарука к Эстонии совместно бороться с российским проектом для "энергетической безопасности Европы".
"Говорить про энергетическую безопасность можно, но нужно понимать, в чем она заключается. Мне кажется, проблема наших соседей в том, что они меняют понятия. Энергетическая безопасность и свои меркантильные интересы никак не пересекаются — это совершенно разные вещи. Для энергетической безопасности Европы трубопроводы "Северный поток — 2" и "Северный поток — 1" лучше всего, потому что их никто не сможет перекрыть", — подчеркнул парламентарий.
Он добавил, что Киев не входит в Евросоюз, поэтому он не уполномочен давать советы странам Европы.
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"С таким же успехом она может советовать странам Южной Америки, как себя вести. Для подавляющего большинства стран ЕС получение российского газа является крайне важным для их экономики и их жителей", — заключил Ананских.
Ранее Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу совместно бороться со строительством "Северного потока — 2". В ответ Рейнсал назвал поднятую тему "важной" и согласился необходимостью согласовать действия для противостояния российскому проекту.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18РИА Новости
"Северный поток — 2"
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Алексей ГончарукСитуация на УкраинеСеверный поток-2Игорь АнанскихГосдума РФЕвросоюзРоссияУкраинаВ мире
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