Депутат Госдумы объяснил суть проблемы Киева из-за "Северного потока — 2"

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Проблема Украины заключается в подмене понятия "энергетической безопасности", поскольку киевские власти руководствуются меркантильными интересами, выступая против строительства газопровода . Проблема Украины заключается в подмене понятия "энергетической безопасности", поскольку киевские власти руководствуются меркантильными интересами, выступая против строительства газопровода "Северный поток — 2" , заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT

Так депутат прокомментировал призыв премьер-министра Украины Алексея Гончарука к Эстонии совместно бороться с российским проектом для "энергетической безопасности Европы".

"Говорить про энергетическую безопасность можно, но нужно понимать, в чем она заключается. Мне кажется, проблема наших соседей в том, что они меняют понятия. Энергетическая безопасность и свои меркантильные интересы никак не пересекаются — это совершенно разные вещи. Для энергетической безопасности Европы трубопроводы "Северный поток — 2" и "Северный поток — 1" лучше всего, потому что их никто не сможет перекрыть", — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что Киев не входит в Евросоюз, поэтому он не уполномочен давать советы странам Европы.

"С таким же успехом она может советовать странам Южной Америки, как себя вести. Для подавляющего большинства стран ЕС получение российского газа является крайне важным для их экономики и их жителей", — заключил Ананских.