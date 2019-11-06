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РИА Новости

Милонов предложил поработать КПРФ над проектом о похоронах Ленина

03:51 06.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов
Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову начать совместную работу над законопроектом о церемонии захоронения тела Владимира Ленина.
Как пишет Милонов в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости), многие сторонники КПРФ выступают за захоронение Ленина.
"Для меня стал удивительным тот факт, что многие сторонники Компартии, приходящие на мои встречи с избирателями, выступают за скорейшее захоронение Ильича в соответствии с его прижизненной волей и желанием его супруги Надежды Крупской. Многие коммунисты давно нашли внутреннее примирение с верой и уже более трезво смотрят на нахождение мумифицированного тела человека на главной площади страны", - говорится в письме Милонова.
"В данной связи прошу вас рассматривать мое обращение как исполнение наказа коммунистов моего избирательного округа - предлагаю вам по-большевистски включиться в работу над законопроектом о торжественных, достойных главы государства, проводах вождя Октябрьской революции в последний путь", - отметил депутат.
Депутат Госдумы Виталий Милонов
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Милонов считает, что церемония могла бы быть оформлена через проведение референдума или "другой демократической процедуры".
"Кроме того, в помещении Мавзолея после захоронения тела можно бы было организовать центральный государственный музей, посвященный жизни Владимира Ленина и его революционной деятельности", - считает депутат Госдумы.
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Виталий МилоновВладимир Ленин (Владимир Ульянов)КПРФГосдума РФГеннадий ЗюгановОбщество
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