Милонов предложил поработать КПРФ над проектом о похоронах Ленина

Как пишет Милонов в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости), многие сторонники КПРФ выступают за захоронение Ленина.

"Для меня стал удивительным тот факт, что многие сторонники Компартии, приходящие на мои встречи с избирателями, выступают за скорейшее захоронение Ильича в соответствии с его прижизненной волей и желанием его супруги Надежды Крупской. Многие коммунисты давно нашли внутреннее примирение с верой и уже более трезво смотрят на нахождение мумифицированного тела человека на главной площади страны", - говорится в письме Милонова.

"В данной связи прошу вас рассматривать мое обращение как исполнение наказа коммунистов моего избирательного округа - предлагаю вам по-большевистски включиться в работу над законопроектом о торжественных, достойных главы государства, проводах вождя Октябрьской революции в последний путь", - отметил депутат.

Милонов считает, что церемония могла бы быть оформлена через проведение референдума или "другой демократической процедуры".