Полиция подала иск к организаторам протестов в Москве

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Московская полиция через суд потребовала взыскать с Алексея Навального и других организаторов несогласованных акций свыше 10 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Симоновского суда Москвы.
Иски поданы к Навальному, Илье Яшину, Любови Соболь, Ивану Жданову и другим за митинг 27 июля, а к той же Соболь и Георгию Албурову – за акцию 3 августа.
26 июля, 09:00РИА НовостиЧем грозит участие в несогласованных акциях
В ходе процесса требуемые суммы не раз корректировались, сейчас с организаторов июльского митинга полиция просит взыскать 4 миллиона 238 тысяч рублей, августовского – 6 миллионов 35 тысяч рублей.
Как аргументируют свои иски юристы главного управления МВД по Москве, не уточняется. Ранее сообщалось лишь, что речь идет о возмещении вреда.
Следующее заседание судья Хызыр Муссакаев постановил отложить до 8 ноября, чтобы соответчики могли ознакомиться с уточненным иском и подготовить позицию.
На организаторов несогласованных митингов ранее подали ряд исков как муниципальные предприятия Москвы, так и частные компании, такие как владелец ресторана "Армения". По итогам этих процессов с оппозиционеров постановили взыскать несколько миллионов рублей.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.