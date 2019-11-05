Полиция подала иск к организаторам протестов в Москве

Участники митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в Москве. Архивное фото

Участники митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в Москве

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Московская полиция через суд потребовала взыскать с Московская полиция через суд потребовала взыскать с Алексея Навального и других организаторов несогласованных акций свыше 10 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Симоновского суда Москвы.

Иски поданы к Навальному, Илье Яшину, Любови Соболь , Ивану Жданову и другим за митинг 27 июля, а к той же Соболь и Георгию Албурову – за акцию 3 августа.

В ходе процесса требуемые суммы не раз корректировались, сейчас с организаторов июльского митинга полиция просит взыскать 4 миллиона 238 тысяч рублей, августовского – 6 миллионов 35 тысяч рублей.

Как аргументируют свои иски юристы главного управления МВД по Москве, не уточняется. Ранее сообщалось лишь, что речь идет о возмещении вреда.

Следующее заседание судья Хызыр Муссакаев постановил отложить до 8 ноября, чтобы соответчики могли ознакомиться с уточненным иском и подготовить позицию.

На организаторов несогласованных митингов ранее подали ряд исков как муниципальные предприятия Москвы, так и частные компании, такие как владелец ресторана "Армения". По итогам этих процессов с оппозиционеров постановили взыскать несколько миллионов рублей.