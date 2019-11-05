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РИА Новости

Комитет Совфеда одобрил соглашение СНГ о системах военной спутниковой связи

13:27 05.11.2019
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время обучения механиков и техников на станции спутниковой связи
Военнослужащие во время обучения механиков и техников на станции спутниковой связи
© РИА Новости / Александр Мельников
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Международный комитет Совфеда поддержал соглашение стран СНГ об использовании систем спутниковой связи военного назначения и их дальнейшем совершенствовании, сенаторы рассмотрят документ на заседании в среду.
Соглашение подписано представителями правительств России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии 6 июня 2018 года в Кызыле. Целью документа является повышение надёжности управления вооружёнными силами стран СНГ, организация взаимодействия между ними с использованием систем спутниковой связи военного назначения.
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В документе отмечается, что с учетом технических характеристик, заложенных в Единую систему спутниковой связи Вооруженных сил РФ, совместная работа наземных средств возможна только при наличии в вооруженных силах государств-участников СНГ станций спутниковой связи, принятых на снабжение ВС РФ.
В соответствии с соглашением страны обязуются сотрудничать при создании новых спутниковых систем и использовании действующих космических аппаратов, а также делиться ресурсом пропускной способности новых спутниковых систем связи.
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Реализация соглашения также предусматривает создание интегрированной системы спутниковой связи военного назначения участников СНГ посредством развертывания ее национальных сегментов.
Координация деятельности по реализации соглашения возлагается на Совет министров обороны государств-участников СНГ, а сотрудничество осуществляется через министерства обороны соответствующих стран.
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