Комитет Совфеда одобрил соглашение СНГ о системах военной спутниковой связи

Соглашение подписано представителями правительств России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии 6 июня 2018 года в Кызыле. Целью документа является повышение надёжности управления вооружёнными силами стран СНГ, организация взаимодействия между ними с использованием систем спутниковой связи военного назначения.
В документе отмечается, что с учетом технических характеристик, заложенных в Единую систему спутниковой связи Вооруженных сил РФ, совместная работа наземных средств возможна только при наличии в вооруженных силах государств-участников СНГ станций спутниковой связи, принятых на снабжение ВС РФ.
В соответствии с соглашением страны обязуются сотрудничать при создании новых спутниковых систем и использовании действующих космических аппаратов, а также делиться ресурсом пропускной способности новых спутниковых систем связи.
Реализация соглашения также предусматривает создание интегрированной системы спутниковой связи военного назначения участников СНГ посредством развертывания ее национальных сегментов.
Координация деятельности по реализации соглашения возлагается на Совет министров обороны государств-участников СНГ, а сотрудничество осуществляется через министерства обороны соответствующих стран.