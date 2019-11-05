Комитет Совфеда одобрил соглашение СНГ о системах военной спутниковой связи

Военнослужащие во время обучения механиков и техников на станции спутниковой связи

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Международный комитет Международный комитет Совфеда поддержал соглашение стран СНГ об использовании систем спутниковой связи военного назначения и их дальнейшем совершенствовании, сенаторы рассмотрят документ на заседании в среду.

Соглашение подписано представителями правительств России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии 6 июня 2018 года в Кызыле. Целью документа является повышение надёжности управления вооружёнными силами стран СНГ, организация взаимодействия между ними с использованием систем спутниковой связи военного назначения.

В документе отмечается, что с учетом технических характеристик, заложенных в Единую систему спутниковой связи Вооруженных сил РФ, совместная работа наземных средств возможна только при наличии в вооруженных силах государств-участников СНГ станций спутниковой связи, принятых на снабжение ВС РФ.

В соответствии с соглашением страны обязуются сотрудничать при создании новых спутниковых систем и использовании действующих космических аппаратов, а также делиться ресурсом пропускной способности новых спутниковых систем связи.

Реализация соглашения также предусматривает создание интегрированной системы спутниковой связи военного назначения участников СНГ посредством развертывания ее национальных сегментов.