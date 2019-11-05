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РИА Новости

Минобороны одобрило замену видеосвязи от Cisco, заявили в Ростехе

12:03 05.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг на здании министерства обороны РФ
Флаг на здании министерства обороны РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг на здании министерства обороны РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Министерство обороны РФ сертифицировало систему защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S и видеотерминал IVA LARGO производства концерна "Автоматика" (входит в Ростех), сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Сертификат подтверждает соответствие данной техники всем требованиям спецзаказчиков в области информационной безопасности, в том числе по защите информации с грифом "совершенно секретно". Обе разработки являются полностью отечественными. Система защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S является совместной разработкой НИИ "Масштаб" (входит в "Автоматику") и ГК "ХайТэк".
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"Благодаря своим характеристикам система видеоконференцсвязи IVA AVES S может полностью заменить в российских силовых ведомствах такие зарубежные аналоги, как Polycom RMX, Cisco MCU, Avaya. При этом переход на отечественное решение не требует крупных единовременных затрат. Программная платформа разработки НИИ "Масштаб" полностью совместима с системами видеоконференцсвязи зарубежных производителей, поэтому заказчики могут проводить замену постепенно", - сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, которого цитирует пресс-служба.
В Ростехе пояснили, что в комплексе со сторонними средствами криптографической защиты информации решение позволяет пользователям поддерживать устойчивую, защищенную видео- и аудиоконференцсвязь, а также обмениваться текстовыми сообщениями и файлами вне зависимости от места их нахождения и используемого абонентского оборудования: персональный компьютер, ноутбук, планшет или смартфон. В дополнение к этому система позволяет создавать файловые хранилища для совместного использования информации отдельными группами пользователей.
Видеотерминал IVA LARGO управляется через понятный графический интерфейс с помощью пульта дистанционного управления и способен подстраиваться под характеристики доступного канала связи.
"Использование зарубежных решений в инфраструктуре государственных организаций и ведомств несет за собой риск несанкционированного доступа к конфиденциальной информации. Концерн "Автоматика" готов предложить своим заказчикам сертифицированные отечественные продукты для обеспечения видеоконференцсвязи, которые полностью проверены и защищены от кибератак", - прокомментировал генеральный директор "Автоматики" Владимир Кабанов.
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Cisco Systems, Inc.Министерство обороны РФРостехРоссияЭкономика
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