Минобороны одобрило замену видеосвязи от Cisco, заявили в Ростехе

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Министерство обороны РФ сертифицировало систему защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S и видеотерминал IVA LARGO производства концерна "Автоматика" (входит в Министерство обороны РФ сертифицировало систему защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S и видеотерминал IVA LARGO производства концерна "Автоматика" (входит в Ростех ), сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

Сертификат подтверждает соответствие данной техники всем требованиям спецзаказчиков в области информационной безопасности, в том числе по защите информации с грифом "совершенно секретно". Обе разработки являются полностью отечественными. Система защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S является совместной разработкой НИИ "Масштаб" (входит в "Автоматику") и ГК "ХайТэк".

"Благодаря своим характеристикам система видеоконференцсвязи IVA AVES S может полностью заменить в российских силовых ведомствах такие зарубежные аналоги, как Polycom RMX, Cisco MCU, Avaya. При этом переход на отечественное решение не требует крупных единовременных затрат. Программная платформа разработки НИИ "Масштаб" полностью совместима с системами видеоконференцсвязи зарубежных производителей, поэтому заказчики могут проводить замену постепенно", - сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, которого цитирует пресс-служба.

В Ростехе пояснили, что в комплексе со сторонними средствами криптографической защиты информации решение позволяет пользователям поддерживать устойчивую, защищенную видео- и аудиоконференцсвязь, а также обмениваться текстовыми сообщениями и файлами вне зависимости от места их нахождения и используемого абонентского оборудования: персональный компьютер, ноутбук, планшет или смартфон. В дополнение к этому система позволяет создавать файловые хранилища для совместного использования информации отдельными группами пользователей.

Видеотерминал IVA LARGO управляется через понятный графический интерфейс с помощью пульта дистанционного управления и способен подстраиваться под характеристики доступного канала связи.