В Приморье в районе поиска пропавших рыбаков нашли перевернутую лодку

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя – РИА Новости. Спасатели в районе поисков шести пропавших в Приморье рыбаков обнаружили с воздуха похожий на лодку предмет, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
"В 5.50 мск в 134 километрах юго-восточнее поселка Ольга Бе-200 обнаружил объект, похожий на перевернутую лодку. Принадлежность лодки пока невозможно установить. Место отмечено на карте, решается вопрос о выдвижении туда сил и средств для уточнения принадлежности судна", - сказал собеседник.
По его словам, возможно, к проверке подключат одно из судов, находящихся неподалеку.
В конце октября рыбаки отправились на моторной лодке на рыбалку в залив Владимир Ольгинского района Приморья и не вернулись. Спасатели отправились на поиски. Также свои поиски организовали знакомые пропавших и волонтеры. Эти усилия пока не дали результатов. Родственники объявили вознаграждение в полмиллиона рублей за информацию о том, где находятся рыбаки.