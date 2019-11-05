В Приморье в районе поиска пропавших рыбаков нашли перевернутую лодку

"В 5.50 мск в 134 километрах юго-восточнее поселка Ольга Бе-200 обнаружил объект, похожий на перевернутую лодку. Принадлежность лодки пока невозможно установить. Место отмечено на карте, решается вопрос о выдвижении туда сил и средств для уточнения принадлежности судна", - сказал собеседник.