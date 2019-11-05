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РИА Новости

В Приморье в районе поиска пропавших рыбаков нашли перевернутую лодку

08:21 05.11.2019 (обновлено: 08:22 05.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей ЛеваненковСамолет Бе-200 МЧС России
Самолет Бе-200 МЧС России
© РИА Новости / Сергей Леваненков
Самолет Бе-200 МЧС России. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя – РИА Новости. Спасатели в районе поисков шести пропавших в Приморье рыбаков обнаружили с воздуха похожий на лодку предмет, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

"В 5.50 мск в 134 километрах юго-восточнее поселка Ольга Бе-200 обнаружил объект, похожий на перевернутую лодку. Принадлежность лодки пока невозможно установить. Место отмечено на карте, решается вопрос о выдвижении туда сил и средств для уточнения принадлежности судна", - сказал собеседник.

По его словам, возможно, к проверке подключат одно из судов, находящихся неподалеку.
В конце октября рыбаки отправились на моторной лодке на рыбалку в залив Владимир Ольгинского района Приморья и не вернулись. Спасатели отправились на поиски. Также свои поиски организовали знакомые пропавших и волонтеры. Эти усилия пока не дали результатов. Родственники объявили вознаграждение в полмиллиона рублей за информацию о том, где находятся рыбаки.
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Бе-200Ольгинский районПриморский крайПроисшествия
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