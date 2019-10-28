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РИА Новости

В Приморье спасатели ищут четырех пропавших рыбаков

04:17 28.10.2019 (обновлено: 04:43 28.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 28 окт - РИА Новости. Четверо рыбаков отправились на моторной лодке на рыбалку в заливе Владимир в Ольгинском районе Приморья еще в субботу и не вернулись, на поиски отправлена группа спасателей, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Сообщение о пропаже рыбаков поступила в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по региону 27 октября.
"Поступил сигнал о том, что четверо рыбаков 26 октября вышли на моторной лодке на рыбалку в заливе Владимир в Ольгинском районе и до настоящего времени не вернулись", - сообщил представитель ведомства.
Он добавил, что на поиски отправлена группа спасателей филиала Находкинского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России (подразделение "Рудная Пристань"). В поисковой операции будет задействован беспилотник лесоохраны. Рыбаков ищут 18 спасателей, 7 единиц техники, 1 плавсредство.
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Кроме того, было организовано оповещение судов, проходящих в районе пропажи рыбаков.
"Морским спасательно-координационным центром "Владивосток" организовано оповещение судов, которые проходят в районе пропажи рыбаков", - сообщил РИА Новости начальник МСКЦ Николай Пирожков. Он добавил, что поиски проводит МЧС, а проходящие суда будут обращать внимание на район, где пропали рыбаки.
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МЧС РФВладивостокРоссияБезопасностьПроисшествия
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