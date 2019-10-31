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РИА Новости

Родственники пропавших в Приморье рыбаков объявили награду за их нахождение

05:33 31.10.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 31 окт - РИА Новости. Вознаграждение в 500 тысяч рублей объявили родственники пропавших в субботу в Приморье шестерых рыбаков, их друзья и 50 волонтеров продолжают поиски, сообщил РИА Новости друг одного из пропавших Евгений Суханов.
"Родные объявили вознаграждение в 500 тысяч рублей за сообщение о точном местонахождении (пропавших)… Да я сам отдам сколько угодно, лишь бы найти их живыми", - подтвердил РИА Новости Евгений Суханов.
Он добавил, что главное – продолжить поиски и как можно быстрее найти пропавших. Ранее Евгений сообщал, что в четверг они, призвав на помощь волонтеров, вышли из Чугуевки и отправились на поиски по трем разработанным маршрутам. Пешие группы, на машинах и в море на катерах осматривают заранее определенные "квадраты".
В субботу рыбаки отправились на моторной лодке на рыбалку в залив Владимир Ольгинского района Приморья и не вернулись. Сообщение об их пропаже поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУМЧС РФ по региону в воскресенье, 27 октября. На поиски была отправлена группа спасателей филиала Находкинского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России (подразделение "Рудная Пристань") - 18 спасателей, 7 единиц техники, 1 плавсредство. В поисковой операции задействован беспилотник лесоохраны.
К месту поиска в Ольгинский район из Владивостока в понедельник в 15 часов 55 минут по местному времени (08.55 по мск) вылетел вертолет Ми-8 МЧС России, который облетел побережье: осмотрены бухты и территория на удалении от берега. С наступлением темноты вертолет вернулся на базу.
Кроме того, Морской спасательно-координационный центр "Владивосток" организовал оповещение судов, проходящих в районе пропажи рыбаков. Поиски результатов пока не дали.
Легкомоторный самолет Cessna 172
27 октября, 07:34РИА Новости
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