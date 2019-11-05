Пушков высмеял призыв Украины к Эстонии бороться с "Северным потоком — 2"

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике . Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков с иронией высказался о призыве киевских властей к Таллину совместно бороться со строительством российского газопровода "Северный поток — 2"

"Украина, не имеющая отношения к "Северному потоку — 2", призвала Эстонию, которая имеет к нему еще меньше отношения, сообща бороться против проекта. Киеву остается подключить к этой борьбе Исландию, Гренландию и Фарерские острова. Но, полагаю, там больше здравого смысла и они не согласятся", — написал парламентарий в твиттере

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу совместно бороться со строительством "Северного потока — 2". В ответ Рейнсал назвал поднятую тему "важной" и согласился необходимостью согласовать действия для противостояния российскому проекту.

Трубопровод стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает строительство двух газовых ниток от побережья России через Балтийское море до Германии. Магистраль планируется проложить рядом с "Северным потоком".