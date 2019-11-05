Столтенберг пообещал, что Украина вступит в НАТО

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Украина вступит в . Украина вступит в НАТО , заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу "1+1"

"Все союзники согласились, что Украина станет членом НАТО. Черногория присоединилась к НАТО лишь два года назад, Северная Македония станет членом НАТО через несколько месяцев, и мы видели это раньше — после падения Берлинской стены. Польша, страны Балтии — никто даже в мечтах представить не мог, что они будут в НАТО", — сказал Столтенберг.

Он также пообещал, что организация поможет Киеву усилить реформы и модернизировать общество, чтобы страна могла вступить в альянс.

На вопрос журналиста о том, не оставит ли НАТО Украину "серой зоной" между Россией и Европой, Столтенберг отметил, что эта страна является одним из 40 партнеров альянса.

"Для некоторых стран партнерство — это первый шаг к членству. Но для всех стран партнерство — это отношения с НАТО на постоянной основе. Следует понимать, что есть большая дистанция между статусом "никаких отношений" и "полноценное членство", — отметил генсек.

Он добавил, что для полноценного членства Украины необходимо "подумать, что организация может сделать совместно с этой страной.