Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T00:44Z
https://ria.ru/20191105/1560570144.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156042/79/1560427985_0:12:2201:1250_1036x0_80_0_0_a94a475bb13b7b1ef7d571df9bfb53c1.jpg
РИА Новости

Столтенберг пообещал, что Украина вступит в НАТО

00:44 05.11.2019
11599
© Фото : NIDS/NATO Multimedia LibraryГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© Фото : NIDS/NATO Multimedia Library
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Украина вступит в НАТО, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу "1+1".
"Все союзники согласились, что Украина станет членом НАТО. Черногория присоединилась к НАТО лишь два года назад, Северная Македония станет членом НАТО через несколько месяцев, и мы видели это раньше — после падения Берлинской стены. Польша, страны Балтии — никто даже в мечтах представить не мог, что они будут в НАТО", — сказал Столтенберг.
Он также пообещал, что организация поможет Киеву усилить реформы и модернизировать общество, чтобы страна могла вступить в альянс.
На вопрос журналиста о том, не оставит ли НАТО Украину "серой зоной" между Россией и Европой, Столтенберг отметил, что эта страна является одним из 40 партнеров альянса.
Люди фотографируются у инсталляции в Киеве во время празднования Дня города
31 октября, 08:00РИА Новости
Раскрыт секрет феноменального роста экономики Украины
"Для некоторых стран партнерство — это первый шаг к членству. Но для всех стран партнерство — это отношения с НАТО на постоянной основе. Следует понимать, что есть большая дистанция между статусом "никаких отношений" и "полноценное членство", — отметил генсек.
Он добавил, что для полноценного членства Украины необходимо "подумать, что организация может сделать совместно с этой страной.
В конце октября на выступлении в Раде Столтенберг заявил, что дорога к вступлению в альянс нелегкая, и желающим пройти ее требуются значительные реформы, однако для Украины двери в НАТО остаются открытыми.
Красная площадь
27 октября, 08:00РИА Новости
"Отрубит" ли Россия телефонную связь с Украиной?
64162241477
Обсудить 21
Ситуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныНАТОЕвропаЙенс СтолтенбергРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Есть такая русская поговорка: петух прокукарекал, а там хоть не рассветай!
5 ноября, 00:57
Рia-uberite Моде-ра
2210001
Если Украина вступит в нато, настанет конец нато. Президента США они почти задвинули, церковь - раскололи. Так что, пусть НАТО ещё подумает, если им оно такое надо..
5 ноября, 01:07
Meyerol Meyerol
4150003
Рекомендуем
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
Американские военные назвали сферу, в которой США уступает России
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков высмеял призыв Украины к Эстонии бороться с "Северным потоком — 2"
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце. 29 августа 2019
Зеленский не является хозяином в Офисе президента, заявили на Украине
Агенты ФБР в Калифорнии
В ФБР явился мужчина и "предупредил" о российских "жучках" в ушах людей
Джорджтаун
В МВФ назвали страну с самой быстрорастущей экономикой
Строительство газопровода Северный поток-2
Украина попросила Эстонию помешать строительству "Северного потока — 2"
Газодобывающее предприятие на Украине
"Нафтогаз" разъяснил суть нового иска к "Газпрому"
Президент Украины Владимир Зеленский
На Украине заявили о попытке свергнуть Зеленского
Корабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
Вид на одну из улиц Брюсселя, Бельгия
Украина, Норвегия, Черногория и Албания продлили санкции против России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Минске объяснили слова Лукашенко о "чужих войнах"
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
МИД Украины выразил протест в связи с якобы поездкой депутата ГД в Донбасс
Зонд Вояджер-2
"Вояджер-2" спустя более чем 40 лет вышел в межзвездное пространство
Советник президента США по национальной безопасности Роберт ОБрайен на саммите АСЕАН. 4 ноября 2019
Большинство лидеров стран АСЕАН не пришли на саммит с США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:52В министерстве обороны Японии рассказали о новых ракетах КНДР
06:51Под Саратовом горит кроличья ферма на площади 1,2 тысячи "квадратов"
06:50СК возбудил уголовное дело по факту смерти двух детей в Приморье
06:49Женщина и двое детей погибли при пожаре в Башкирии, три человека ранены
06:47В Японии Косачев передал в палате советников послание от Матвиенко
06:40В МИД Украины призвали мир надавить на Россию из-за задержанных кораблей
06:00Власти Хабаровского края купят авиабилеты Лисову с детьми
05:56"Паллада" в кругосветном путешествии прошла Сангарский пролив
05:54Китай надеется, что соглашение RCEP будет подписано и скоро вступит в силу
05:52Китай продолжит облегчать доступ на свой рынок для иностранных инвестиций
05:45Пугачеву и Галкина отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова
05:36Минфин рассказал о рекордном росте доходов бюджета от повышения НДС
05:15В МИД КНДР прокомментировали доклад США про список спонсоров терроризма
05:10В Сирии в районе Кобани возрождается сельское хозяйство
05:06В Чили находятся в больницах более 1600 пострадавших при протестах
04:46Сахалин и Курилы оснастят станциями мониторинга воздуха
04:40В Находке вновь начали поиски моряка, пропавшего после взрыва на танкере
04:37США до сих пор не могут перестать зависеть от российских РД-180, пишет NI
04:29Более половины американцев поддерживают импичмент Трампа, показал опрос
04:23Отряд ВВО завершил обработку территорий в ЕАО, пострадавших от паводка
Лента новостейМолния