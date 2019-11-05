Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

"Сегодня военная разведка является мощным и действенным инструментом защиты наших национальных интересов. Ее личный состав достойно продолжает традиции своих предшественников, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности РФ, проявляя самоотверженность и исключительную отвагу", - приводят в ведомстве слова главы Минобороны.