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РИА Новости

Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

00:09 05.11.2019 (обновлено: 03:07 05.11.2019)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил сотрудников военной разведки с профессиональным праздником, отметив, что разведка - мощный инструмент защиты национальных интересов, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России (ДИМК).
День военного разведчика в Вооруженных силах (ВС) РФ отмечается пятого ноября.
"Сегодня военная разведка является мощным и действенным инструментом защиты наших национальных интересов. Ее личный состав достойно продолжает традиции своих предшественников, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности РФ, проявляя самоотверженность и исключительную отвагу", - приводят в ведомстве слова главы Минобороны.
Министр также отметил, что особых слов признательности заслуживают ветераны военной разведки, опыт и знания которых востребованы, они помогают готовить специалистов самого высокого уровня для ВС РФ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
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День военного разведчикаМинистерство обороны РоссииВооруженные силы РФСергей ШойгуРоссияБезопасностьОбщество
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