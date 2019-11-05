Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил сотрудников военной разведки с профессиональным праздником, отметив, что разведка - мощный инструмент защиты национальных интересов, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России (ДИМК).
День военного разведчика в Вооруженных силах (ВС) РФ отмечается пятого ноября.
"Сегодня военная разведка является мощным и действенным инструментом защиты наших национальных интересов. Ее личный состав достойно продолжает традиции своих предшественников, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности РФ, проявляя самоотверженность и исключительную отвагу", - приводят в ведомстве слова главы Минобороны.
Министр также отметил, что особых слов признательности заслуживают ветераны военной разведки, опыт и знания которых востребованы, они помогают готовить специалистов самого высокого уровня для ВС РФ.