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РИА Новости

МИД Украины выразил протест в связи с якобы поездкой депутата ГД в Донбасс

23:49 04.11.2019 (обновлено: 23:50 04.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины выразило "решительный протест" в связи с якобы поездкой депутата Госдумы и председателя партии "Родина" в Донбасс, соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте министерства.
Второго ноября в местных СМИ появился новостной ролик, в котором депутат Госдумы, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев якобы посетил Золотое после разведения сил.
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"Выражаем решительный протест в связи с незаконной поездкой представителя законодательного органа РФ на временно оккупированную территорию Украины в Луганской области, которая состоялась с нарушением установленного порядка пересечения государственной границы Украины", - говорится в заявлении МИД.
В МИД напомнили, что Журавлеву запрещен въезд на территорию Украины с июня 2018 года.
Министерство иностранных дел совместно с правоохранительными органами Украины проверяет, действительно ли Журавлев был на участке разведения сил и средств в районе Золотого Луганской области. В МИД заявили, что Киев уже обратился к российской стороне "для подтверждении факта осуществления упомянутой поездки и предоставлении разъяснений относительно цели пребывания депутата Госдумы Федерального собрания РФ на временно неподконтрольной правительству Украины территории".
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ДонбассСитуация на УкраинеАлексей ЖуравлевМИД УкраиныГосдума РФРоссияУкраинаВ мире
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