МИД Украины выразил протест в связи с якобы поездкой депутата ГД в Донбасс

"Выражаем решительный протест в связи с незаконной поездкой представителя законодательного органа РФ на временно оккупированную территорию Украины в Луганской области, которая состоялась с нарушением установленного порядка пересечения государственной границы Украины", - говорится в заявлении МИД.

Министерство иностранных дел совместно с правоохранительными органами Украины проверяет, действительно ли Журавлев был на участке разведения сил и средств в районе Золотого Луганской области. В МИД заявили, что Киев уже обратился к российской стороне "для подтверждении факта осуществления упомянутой поездки и предоставлении разъяснений относительно цели пребывания депутата Госдумы Федерального собрания РФ на временно неподконтрольной правительству Украины территории".