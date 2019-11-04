В Одесской обладминистрации назвали снос барельефа Жукова незаконным

КИЕВ, 4 ноя – РИА Новости. Замначальника управления культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской обладминистрации Елена Воробьева заявила о незаконности сноса в историческом центре города барельефа советского маршала Георгия Жукова.
Ранее сообщалось, что мирная акция "Реквием по Жукову" состоялась в Одессе возле здания военкомата на Канатной, 87. Люди собрались, чтобы выразить свой протест против демонтажа барельефа Жукова. Скульптуру снесли со здания 31 октября.
"Наши специалисты зафиксировали факт незаконного демонтажа объекта и выдали военным предписание о необходимости разработать научно-проектную документацию, предоставить ее на согласование и привести фасад здания в соответствие с этой документацией", - цитирует Воробьеву местное издание "Думская".
Тем не менее, она отметила, что "это не означает, что барельеф должны вернуть". "Он не является предметом охраны, а попадает под закон о декоммунизации и подлежит демонтажу. Однако демонтировать его нужно тоже по закону - на основании научно-проектной документации", - добавила Воробьева.
Георгий Жуков - выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза. Остался в истории как один из главных творцов победы в Великой Отечественной войне. Под его руководством велась оборона Ленинграда и разгром немецко-фашистских войск под Москвой. С его именем связаны и многие другие знаковые события Великой Отечественной и Второй мировой войн. 24 июня 1945 года Жуков принимал Парад Победы в Москве. В послевоенное время Жуков занимал должность главнокомандующего сухопутными войсками вооруженных сил СССР, командовал войсками Одесского и Уральского военных округов. С 1955 года по 1957 год был министром обороны СССР.
С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.