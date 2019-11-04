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РИА Новости

Си Цзиньпин выразил поддержку главе Гонконга

22:01 04.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с главой администрации Гонконга Кэрри Лэм и выразил ей поддержку, передает агентство Синьхуа.
Встреча состоялась Шанхае, где 5-10 ноября будет проходить Вторая китайская международная выставка импортных товаров (CIIE). Си Цзиньпин выслушал доклад Лэм о ситуации в Гонконге и подчеркнул, что она стремится стабилизировать ситуацию и улучшить социальную атмосферу в специальном административном районе. При этом председатель КНР заявил, что глава гонконгской администрации проделала большую работу.
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Кроме того, Си Цзиньпин выразил "высокую степень доверия центрального правительства к Лэм и полное признание ее работе и ее команде", говорится в сообщении агентства. Председатель КНР отметил, что самая важная задача для Гонконга сейчас – прекращение насилия и хаоса, а также восстановление порядка.
Также Си Цзиньпин потребовал остановить и наказать виновных за "насильственные действия" по закону, указывается в сообщении.
Кроме того, председатель КНР призвал к диалогу со всеми гражданами и к повышению благосостояния населения. Также он выразил надежду, что гонконгцы будут полностью придерживаться принципа "Одна страна, две системы" и основного закона Гонконга, и предпримут усилия для "обеспечения процветания и стабильности Гонконга".
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Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.
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Кэрри ЛэмПротесты в ГонконгеСи ЦзиньпинГонконгКитайВ мире
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