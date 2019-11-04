Си Цзиньпин выразил поддержку главе Гонконга

Встреча состоялась Шанхае , где 5-10 ноября будет проходить Вторая китайская международная выставка импортных товаров (CIIE). Си Цзиньпин выслушал доклад Лэм о ситуации в Гонконге и подчеркнул, что она стремится стабилизировать ситуацию и улучшить социальную атмосферу в специальном административном районе. При этом председатель КНР заявил, что глава гонконгской администрации проделала большую работу.

Кроме того, Си Цзиньпин выразил "высокую степень доверия центрального правительства к Лэм и полное признание ее работе и ее команде", говорится в сообщении агентства. Председатель КНР отметил, что самая важная задача для Гонконга сейчас – прекращение насилия и хаоса, а также восстановление порядка.

Также Си Цзиньпин потребовал остановить и наказать виновных за "насильственные действия" по закону, указывается в сообщении.

Кроме того, председатель КНР призвал к диалогу со всеми гражданами и к повышению благосостояния населения. Также он выразил надежду, что гонконгцы будут полностью придерживаться принципа "Одна страна, две системы" и основного закона Гонконга, и предпримут усилия для "обеспечения процветания и стабильности Гонконга".

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.