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РИА Новости

МЧС предупредило о метели и усилении ветра в Петербурге

18:49 04.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Ермохин / Перейти в фотобанкСнегопад в Санкт-Петербурге
Снегопад в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Сергей Ермохин
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Снегопад в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя - РИА Новости. ГУМЧС по Санкт-Петербургу предупредило о мокром снеге, усилении ветра и метели во вторник, сообщает ведомство.
"Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: по прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 5 ноября в Санкт-Петербурге ожидается мокрый снег, местами метель, ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду", - говорится в сообщении.
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В период непогоды ГУМЧС просит жителей при метели воздержаться от поездок по городу на личном автотранспорте. Прогнозируемый сильный ветер может привести к повреждению слабо закрепленных рекламных щитов и деревьев, поэтому рекомендуется не парковать вблизи них автомобили. Также автомобилистов просят быть внимательными при движении на пешеходных переходах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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МЧС РФРоссияСанкт-ПетербургОбщество
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