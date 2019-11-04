МЧС предупредило о метели и усилении ветра в Петербурге

В период непогоды ГУМЧС просит жителей при метели воздержаться от поездок по городу на личном автотранспорте. Прогнозируемый сильный ветер может привести к повреждению слабо закрепленных рекламных щитов и деревьев, поэтому рекомендуется не парковать вблизи них автомобили. Также автомобилистов просят быть внимательными при движении на пешеходных переходах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.