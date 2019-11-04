Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-04T23:37Z
https://ria.ru/20191104/1560564168.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/149112/15/1491121577_0:495:5418:3543_1036x0_80_0_0_6cce0b648ca0f7b1393f86caea27a6eb.jpg
РИА Новости

Правительство Британии заблокировало доклад о "российской угрозе"

17:43 04.11.2019 (обновлено: 23:37 04.11.2019)
12062
© AP Photo / Matt DunhamВид на здание парламента в Лондоне
Вид на здание парламента в Лондоне
© AP Photo / Matt Dunham
Вид на здание парламента в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Правительство Британии как минимум на месяц заблокировало публикацию парламентского доклада об угрозе, якобы исходящей от России в отношении британской демократии, и возможном вмешательстве в декабрьские выборы, сообщает газета Guardian.
Документ был подготовлен парламентским комитетом по разведке и безопасности. На прошлой неделе глава комитета, бывший генпрокурор Доминик Грив обвинил премьер-министра Бориса Джонсона в противодействии публикации доклада, но ожидалось, что он все же будет предан гласности в понедельник, 4 ноября.
Здание Государственной Думы РФ
13 октября, 02:23РИА Новости
В Госдуме ответили на заявление главы МИД Британии о "российской агрессии"
Как подтвердили в правительстве, публикация 50-страничного доклада не будет разрешена до момента роспуска парламента во вторник вечером. Это означает, что доступ к досье будет открыт не раньше, чем после выборов 12 декабря.
На Даунинг-стрит утверждают, что в отсрочке нет ничего необычного, поскольку подобные публикации требуют процедуры тщательного согласования, которая может длиться до шести недель.
Премьер Джонсон, еще занимая пост главы британского МИД, заявлял в интервью РИА Новости, что Великобритания не располагает данными о вмешательстве России в референдум по Brexit и другие политические процессы.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
23 сентября, 11:07РИА Новости
МИД прокомментировал планы Британии создать дивизию против киберугроз
161381022
Обсудить 6
Борис ДжонсонПравительство ВеликобританииВеликобританияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Содержание доклада будет зависеть от результатов выборов. Выберут не того и напишут, что он агент кремля и за проголосовали русские троли всей своей армией в колличестве трех замшевых курток.
4 ноября, 17:58
Alexandr Alex
1580000
Рекомендуем
Советник президента США по национальной безопасности Роберт ОБрайен на саммите АСЕАН. 4 ноября 2019
Большинство лидеров стран АСЕАН не пришли на саммит с США
Газокомпрессорная станция в Закарпатской области Украины
На Украине рассказали о последствиях прекращения транзита российского газа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Минске объяснили слова Лукашенко о "чужих войнах"
Каракас
Венесуэла намерена выслать из страны сальвадорский дипкорпус
Президент Украины Владимир Зеленский
На Украине заявили о попытке свергнуть Зеленского
Российские рубли
Россиянин подал иск о возмещении морального ущерба на 100 триллионов рублей
Канцлер ФРГ Ангела Меркель при возложении цветов к мемориалу жертвам правоэкстремистской организации NSU
Меркель освистали при возложении цветов к мемориалу жертвам неонацистов
Вид на одну из улиц Брюсселя, Бельгия
Украина, Норвегия, Черногория и Албания продлили санкции против России
Национальный флаг Индии
Индия отодвинула дату подписания соглашений о крупнейшей ЗСТ в Азии
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа
И.о. премьер-министра, лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес
В Испании призвали ввести уголовную статью за референдумы о независимости
Газодобывающее предприятие на Украине
"Нафтогаз" разъяснил суть нового иска к "Газпрому"
Задержанные украинские корабли в порту Керчи
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
Полицейские во время антиправительственных демонстраций в Гонконге
Гонконгская полиция за три дня задержала более 300 человек в ходе протестов
Кадр из фильма Терминатор: Темные судьбы
США ломают оружие, которым покорили Россию, и оно может достаться ей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:56Макрон прокомментировал торговые переговоры США и Китая
06:52В министерстве обороны Японии рассказали о новых ракетах КНДР
06:51Под Саратовом горит кроличья ферма на площади 1,2 тысячи "квадратов"
06:50СК возбудил уголовное дело по факту смерти двух детей в Приморье
06:49Женщина и двое детей погибли при пожаре в Башкирии, три человека ранены
06:47В Японии Косачев передал в палате советников послание от Матвиенко
06:40В МИД Украины призвали мир надавить на Россию из-за задержанных кораблей
06:00Власти Хабаровского края купят авиабилеты Лисову с детьми
05:56"Паллада" в кругосветном путешествии прошла Сангарский пролив
05:54Китай надеется, что соглашение RCEP будет подписано и скоро вступит в силу
05:52Китай продолжит облегчать доступ на свой рынок для иностранных инвестиций
05:45Пугачеву и Галкина отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова
05:36Минфин рассказал о рекордном росте доходов бюджета от повышения НДС
05:15В МИД КНДР прокомментировали доклад США про список спонсоров терроризма
05:10В Сирии в районе Кобани возрождается сельское хозяйство
05:06В Чили находятся в больницах более 1600 пострадавших при протестах
04:46Сахалин и Курилы оснастят станциями мониторинга воздуха
04:40В Находке вновь начали поиски моряка, пропавшего после взрыва на танкере
04:37США до сих пор не могут перестать зависеть от российских РД-180, пишет NI
04:29Более половины американцев поддерживают импичмент Трампа, показал опрос
Лента новостейМолния