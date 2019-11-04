Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-04T16:45Z
https://ria.ru/20191104/1560563024.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151479/05/1514790559_0:158:3083:1892_1036x0_80_0_0_3af960b7b9d06d98608d54201aa7da1f.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В порту сирийского Тартуса могут создать СЭЗ для реэкспорта зерна из России

16:45 04.11.2019
618
© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкРазгрузка вагона с зерном на зерновом терминале в морском торговом порту
Разгрузка вагона с зерном на зерновом терминале в морском торговом порту
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
Разгрузка вагона с зерном на зерновом терминале в морском торговом порту. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Губернатор сирийской провинции Тартус Сафуан Абу Саад сообщил журналистам, что обсудил с властями Севастополя возможность создания свободной экономической зоны для импорта и реэкспорта зерновых из России.
"И мы уже обсудили с моим коллегой – господином губернатором (Михаилом Развожаевым) перспективы создания свободной экономической зоны в порту Тартус, которая позволит облегчить процессы (экономического обмена)", - сказал Сафуан Абу Саад.
Он назвал самым перспективным продуктом импорта в Сирию российское зерно, которое можно отправлять в другие страны.
"Что касается импорта продукции и товаров из России, то здесь мы видим очень важным направлением импорт зерновых. Тартус мог бы стать центром дистрибьюции и реэкспорта зерновых как на территории Сирии, так и в соседние государства", - сказал губернатор сирийской провинции.
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев отметил, что экономические взаимоотношения Тартуса и Севастополя должны активно развиться после запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту. Он также отметил, что Севастополь активно развивает сотрудничество с Тартусом в гуманитарной сфере.
Севастополь
Вчера, 16:15РИА Новости
Губернатор сирийского Тартуса отметил красоту Севастополя
24100134
Обсудить 2
Война в СирииМихаил РазвожаевТартус (мухафаза)Экономика
Рекомендуем
Дмитрий Саблин
Тартус за счет поставок из Крыма может стать торговым хабом, считают в ГД
Президент России Владимир Путин
Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД
Президент Украины Владимир Зеленский
На Украине заявили о попытке свергнуть Зеленского
Президент США Дональд Трамп
Эксперт прокомментировал обвинение в адрес Трампа о захвате сирийской нефти
Ребенок взвешивается на весах
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Строительство газопровода Северный поток-2
Украина попросила Эстонию помешать строительству "Северного потока — 2"
Певица Лолита с супругом Дмитрием Ивановым
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Советник президента США по национальной безопасности Роберт ОБрайен на саммите АСЕАН. 4 ноября 2019
Большинство лидеров стран АСЕАН не пришли на саммит с США
Газокомпрессорная станция в Закарпатской области Украины
На Украине рассказали о последствиях прекращения транзита российского газа
Макет украинской сверхзвуковой противокорабельной ракеты Молния
В Сети высмеяли новую сверхзвуковую "несбиваемую" украинскую ракету
АЭС Бушер в Иране
В Иране анонсировали начало строительства второго блока АЭС "Бушер"
Кадр из фильма Терминатор: Темные судьбы
США ломают оружие, которым покорили Россию, и оно может достаться ей
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране
Строительство второго блока АЭС "Бушер" в Иране начнется 10 ноября
Американские военнослужащие в Сирии
США заявили, что их военных в Сирии обстреляли протурецкие боевики
Севастополь
Губернатор сирийского Тартуса отметил красоту Севастополя
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:56Макрон прокомментировал торговые переговоры США и Китая
06:52В министерстве обороны Японии рассказали о новых ракетах КНДР
06:51Под Саратовом горит кроличья ферма на площади 1,2 тысячи "квадратов"
06:50СК возбудил уголовное дело по факту смерти двух детей в Приморье
06:49Женщина и двое детей погибли при пожаре в Башкирии, три человека ранены
06:47В Японии Косачев передал в палате советников послание от Матвиенко
06:40В МИД Украины призвали мир надавить на Россию из-за задержанных кораблей
06:00Власти Хабаровского края купят авиабилеты Лисову с детьми
05:56"Паллада" в кругосветном путешествии прошла Сангарский пролив
05:54Китай надеется, что соглашение RCEP будет подписано и скоро вступит в силу
05:52Китай продолжит облегчать доступ на свой рынок для иностранных инвестиций
05:45Пугачеву и Галкина отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова
05:36Минфин рассказал о рекордном росте доходов бюджета от повышения НДС
05:15В МИД КНДР прокомментировали доклад США про список спонсоров терроризма
05:10В Сирии в районе Кобани возрождается сельское хозяйство
05:06В Чили находятся в больницах более 1600 пострадавших при протестах
04:46Сахалин и Курилы оснастят станциями мониторинга воздуха
04:40В Находке вновь начали поиски моряка, пропавшего после взрыва на танкере
04:37США до сих пор не могут перестать зависеть от российских РД-180, пишет NI
04:29Более половины американцев поддерживают импичмент Трампа, показал опрос
Лента новостейМолния