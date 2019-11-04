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РИА Новости

Эксперт оценил заявление экс-министра о попытках свержения Зеленского

11:25 04.11.2019
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT заявил, что слова экс-министра Юстиции Украины Елены Лукаш о попытке использовать процесс разведения сил в Донбассе как повод для лишения власти президента Украины Владимира Зеленского неслучайны.
Оленченко считает, что это обращение к украинской общественности, так как "подспудные процессы чувствовались и раньше". Он привел в пример высказывания о том, что слова Зеленского расходятся с делом, особенно по вопросу урегулирования с ДНР и ЛНР.
"Видимо, эти расхождения продиктованы не столько нерешительностью Зеленского и его некомпетенцией, сколько каким-то сопротивлением", — сказал он.
Кроме того, явным признаком противостояния внутри Украины, по мнению эксперта, стало выдвижение "Азова" в место разведения сил и препятствование этому процессу.
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Оленченко не исключил, что слова экс-министра призваны показать противостояние двух сил: сторонников Зеленского и сторонников политики Порошенко.
"В любом случае, заявление тревожное. Хочется надеяться, что Зеленский и его команда смогут совладать с ситуацией", — заключил эксперт.
Ранее экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала "112 Украина" заявила, что Владимира Зеленского пытаются свергнуть некоторые политические силы.
В России против бойцов "Азова" возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".
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Ситуация на УкраинеВладимир ОленченкоЛНРДНР112 УкраинаЕлена ЛукашДонецкая Народная РеспубликаРоссийская академия наукВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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