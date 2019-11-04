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РИА Новости

Климкин прокомментировал сообщения СМИ о "ненависти" Трампа к Украине

01:22 04.11.2019 (обновлено: 09:44 04.11.2019)
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© AP Photo / Efrem LukatskyЭкс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил сделать из Украины державу назло всем, кто в нее не верит.
Так политик прокомментировал в фейсбуке сообщение газеты Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп "неукротимо ненавидит" его страну. По мнению Климкина, президенты России и США якобы не считают Украину страной.
"Пускай они в нас не верят каждый по-своему. Главное — чтобы мы поверили в себя. А давайте назло и к несчастью для всех, кто в нас не верит, построим державу. И тогда говорить будем мы", — написал политик.
Ранее американские СМИ со ссылкой на действующих и бывших сотрудников администрации Трампа заявили о его неприязни к киевским властям. Подчеркивалось, что президент США подозревал их в сотрудничестве с Демократической партией и в желании навредить ему во время предвыборной кампании в 2016 году.
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Ситуация на УкраинеПавел КлимкинДональд ТрампРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Американский "украинский проект" состоит не в том, чтобы развивать Украину, а в том чтобы используя Украину максимально нагадить русскому народу и в итоге бросить её чтобы русские её восстанавливали.
4 ноября, 01:48
СССергей Смирнов
9310103
Так в неё никто не верит, включая самого Климкина. Баблишка соберёт и на ПМЖ в США.
4 ноября, 01:46
СССергей Смирнов
8370004
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