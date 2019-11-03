Washington Post рассказал о "неукротимой ненависти" Трампа к Украине

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Президент США . Президент США Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания в Белом доме, пишет Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников администрации американского лидера.

Предположительной причиной такого отношения к бывшей советской республике называется вероятное сотрудничество Киева с Демократической партией и, в частности с Хиллари Клинтон, во время предвыборной гонки в 2016 году против Трампа, который на тот момент был кандидатом в президенты.

"Он просто ненавидел Украину", — заявил источник газеты.

Отмечается, что в мае на одной из встреч с сотрудниками Белого дома президент США не соглашался с их предложением об оказании поддержки новым властям этой страны, утверждая, что Киев "пытался его уничтожить". Также опрошенные изданием чиновники выразили мнение, что неприязнь Трампа к Украине, вероятно, необратима.