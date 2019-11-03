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РИА Новости

Washington Post рассказал о "неукротимой ненависти" Трампа к Украине

03:43 03.11.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания в Белом доме, пишет Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников администрации американского лидера.
Предположительной причиной такого отношения к бывшей советской республике называется вероятное сотрудничество Киева с Демократической партией и, в частности с Хиллари Клинтон, во время предвыборной гонки в 2016 году против Трампа, который на тот момент был кандидатом в президенты.
"Он просто ненавидел Украину", — заявил источник газеты.
Отмечается, что в мае на одной из встреч с сотрудниками Белого дома президент США не соглашался с их предложением об оказании поддержки новым властям этой страны, утверждая, что Киев "пытался его уничтожить". Также опрошенные изданием чиновники выразили мнение, что неприязнь Трампа к Украине, вероятно, необратима.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
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Ситуация на УкраинеДональд ТрампХиллари КлинтонВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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