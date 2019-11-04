Рейтинг@Mail.ru
Голы в "Лужниках", жизнь в Подмосковье: приключения Роналду в России - РИА Новости Спорт, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи
Футбол
 
12:00 04.11.2019 (обновлено: 16:50 12.05.2026)

Голы в "Лужниках", жизнь в Подмосковье: приключения Роналду в России

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФорвард сборной Португалии Криштиану Роналду
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
6 ноября в 20:55 мск на поле московской "РЖД Арены" против "Локомотива" в составе "Ювентуса" выйдет один из лучших футболистов современности Криштиану Роналду. С прежними визитами в Россию у португальца связаны разные эмоции, и РИА Новости вспоминает, с каким результатом ранее покидали нашу страну команды звездного форварда.

Россия – Португалия (0:0), 7 сентября 2005 года

Любопытно, что впервые в России Роналду сыграл как раз в Черкизово. Мало того, осенью 2005 года российской сборной в отборе к чемпионату мира-2006 руководил нынешний главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.
На момент этого матча прошел почти год с памятного фиаско россиян в Португалии (1:7). В лиссабонской игре Роналду оформил дубль, но в Москве двадцатилетний форвард за 90 минут отличиться не сумел. Однако само его появление на поле было очень мужественным, ведь португалец смог собраться после смерти отца за день до встречи.
Главный тренер Локомотива Юрий Семин разговаривает с Криштиану Роналду
Семин рассказал о содержании разговора с Роналду после матча ЛЧ
23 октября 2019, 08:44
В тот вечер зрители, собравшие аншлаг на стадионе, голов так и не увидели. Для сборной России это был успех, тем более почти тайм хозяева играли в меньшинстве. Однако на чемпионат мира в Германию россияне так и не поехали. Зато Роналду и компания дошли на турнире аж до полуфинала.

ЦСКА – "Реал" (1:1), 21 февраля 2012 года

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКриштиану Роналду в матче с ЦСКА в 2012 году
Игровой момент матча ЦСКА - Реал
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Криштиану Роналду в матче с ЦСКА в 2012 году
В следующий раз Роналду приехал в Россию уже в ранге лидера испанского "Реала" и с "Золотым мячом" в активе. В начале февраля 2012 года Москву накрыли серьезные морозы, но к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов температура поднялась до 6-7 градусов ниже нуля. Правда, для гостей из Мадрида такие условия все равно были близкими к экстремальным.
Не в пользу "Реала" работал и искусственный газон "Лужников", которые еще не пережили реконструкцию. Однако сложности не остановили Роналду, который открыл счет в середине первого тайма. Развить успех "Реал" не сумел, а ЦСКА сравнял счет на последних минутах. Зато через три недели мадридцы на своем поле разгромили армейцев со счетом 4:1, а Роналду оформил дубль.

Россия – Португалия (1:0), 12 октября 2012 года

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКриштиану Роналду против Владимира Быстрова в матче сборных России и Португалии
Игроки сборной Португалии Криштиану Роналду (справа), Нани (слева) и игрок сборной России Владимир Быстров (второй справа) в матче отборочного турнира за право участия в Чемпионате мира по футболу 2014 между сборными командами России и Португалии.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Криштиану Роналду против Владимира Быстрова в матче сборных России и Португалии
Спустя несколько месяцев Роналду вернулся в "Лужники" уже в составе сборной Португалии. Матч отборочного турнира ЧМ-2014 принес португальцу первое поражение в России и продолжил его безвыигрышную серию в родной стране Ирины Шейк.
Тем вечером на глазах десятков тысяч болельщиков Александр Кержаков забил единственный гол на шестой минуте. Роналду, уже тогда имевший капитанскую повязку в сборной, отыграл весь матч, но так и не смог помочь своей команде. Через несколько месяцев португальцы взяли реванш на своем поле, однако так и не смогли опередить россиян в турнирной таблице отборочной группы.

Кубок конфедераций-2017

На товарищеский матч в Краснодар в ноябре 2015 года Роналду не приехал. В России форвард появился через пару лет в ранге капитана действующих чемпионов Европы.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКриштиану Роналду с трофеем чемпионата Европы 2016 года
Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Финал. Матч Португалия - Франция
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Криштиану Роналду с трофеем чемпионата Европы 2016 года
Старт португальцев на последнем в истории Кубке конфедераций состоялся в Казани: они сыграли вничью с мексиканцами (2:2). Затем сборная Португалии переместилась в Москву, что наверняка было более привычно для Роналду. Недаром именно он забил единственный гол в матче португальцев и россиян на стадионе "Спартак".
Групповой этап сборная Португалии завершила в Санкт-Петербурге, где на тогда еще одноименном стадионе разгромила команду Новой Зеландии (4:0). Роналду открыл счет в той встрече с пенальти.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКриштиану Роналду против чилийцы Маурисио Ислы в полуфинале Кубка Конфедераций
Криштиану Роналду (Португалия) и Маурисио Исла (Чили) во время матча 1/2 финала Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и Чили
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Криштиану Роналду против чилийцы Маурисио Ислы в полуфинале Кубка Конфедераций
Португальцы с первого места вышли в полуфинал турнира, но там проиграли чилийцам по пенальти, не забив ни разу в послематчевой серии. Перед матчем за третье место Роналду согласованно покинул расположение сборной из-за рождения двух детей. Без него португальцы выиграли бронзу, победив команду Мексики в дополнительное время (2:1).

Чемпионат мира-2018

Главной спортивной вехой, связанной с Россией, для Роналду наверняка стал чемпионат мира. На турнир португальцы прибыли одними из первых, приземлившись в аэропорту Жуковский. Затем португальская делегация добралась до своей базы в подмосковном Кратово.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКриштиану Роналду в аэропорту Жуковский
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Криштиану Роналду в аэропорту Жуковский
Проведя несколько тренировок на стадионе "Сатурн", португальцы прилетели в Сочи, где вместе с испанцами выдали один из лучших матчей всего турнира. Хет-трик Роналду и итоговая ничья (3:3) на переполненном "Фиште" – не идеальное, но впечатляющее начало чемпионата.
Через несколько дней португальцы встретились в "Лужниках" с марокканцами. На уже реконструированном стадионе-красавце единственный гол забил Роналду. В третьем туре группового этапа сборная Португалии провела, пожалуй, свое самое необычное путешествие на турнире, прибыв в Саранск. Матч с иранцами завершился вничью (1:1), и португальцы заняли второе место в группе.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКриштиану Роналду в матче ЧМ-2018 с испанцами
Криштиану Роналду (Португалия) радуются забитому голу
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Криштиану Роналду в матче ЧМ-2018 с испанцами
На встречу 1/8 финала Роналду и компанию вернулись в Сочи. В ярком матче с уругвайцами португальцы уступили (1:2) и завершили выступление на чемпионате. Роналду вновь не забил, но четыре гола на старте турнира позволили ему разделить второе место в гонке бомбардиров.
«

"Здесь все очень здорово: гостеприимные люди, прекрасные условия и стадионы. Организаторы все сделали как надо, и мне тут нравится", – делился Роналду впечатлениями от России во время чемпионата мира.

Что ж, добро пожаловать вновь, Криштиану!
 
ФутболСборная России по футболуСборная Португалии по футболуКриштиану РоналдуЮрий СеминИрина ШейкКубок конфедераций 2017Реал МадридПФК ЦСКАЛужникиЧемпионат мира по футболу 2018
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    А. Рублев
    66
    24
  • Баскетбол
    14.05 19:30
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
  • Футбол
    14.05 20:00
    Валенсия
    Райо Вальекано
  • Футбол
    14.05 21:00
    Жирона
    Реал Сосьедад
  • Футбол
    14.05 22:30
    Реал Мадрид
    Реал Овьедо
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала