Голы в "Лужниках", жизнь в Подмосковье: приключения Роналду в России

6 ноября в 20:55 мск на поле московской "РЖД Арены" против "Локомотива" в составе "Ювентуса" выйдет один из лучших футболистов современности Криштиану Роналду. С прежними визитами в Россию у португальца связаны разные эмоции, и РИА Новости вспоминает, с каким результатом ранее покидали нашу страну команды звездного форварда.
Россия – Португалия (0:0), 7 сентября 2005 года
Любопытно, что впервые в России Роналду сыграл как раз в Черкизово. Мало того, осенью 2005 года российской сборной в отборе к чемпионату мира-2006 руководил нынешний главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.
На момент этого матча прошел почти год с памятного фиаско россиян в Португалии (1:7). В лиссабонской игре Роналду оформил дубль, но в Москве двадцатилетний форвард за 90 минут отличиться не сумел. Однако само его появление на поле было очень мужественным, ведь португалец смог собраться после смерти отца за день до встречи.
Семин рассказал о содержании разговора с Роналду после матча ЛЧ
23 октября 2019, 08:44
В тот вечер зрители, собравшие аншлаг на стадионе, голов так и не увидели. Для сборной России это был успех, тем более почти тайм хозяева играли в меньшинстве. Однако на чемпионат мира в Германию россияне так и не поехали. Зато Роналду и компания дошли на турнире аж до полуфинала.
ЦСКА – "Реал" (1:1), 21 февраля 2012 года
Криштиану Роналду в матче с ЦСКА в 2012 году
В следующий раз Роналду приехал в Россию уже в ранге лидера испанского "Реала" и с "Золотым мячом" в активе. В начале февраля 2012 года Москву накрыли серьезные морозы, но к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов температура поднялась до 6-7 градусов ниже нуля. Правда, для гостей из Мадрида такие условия все равно были близкими к экстремальным.
Не в пользу "Реала" работал и искусственный газон "Лужников", которые еще не пережили реконструкцию. Однако сложности не остановили Роналду, который открыл счет в середине первого тайма. Развить успех "Реал" не сумел, а ЦСКА сравнял счет на последних минутах. Зато через три недели мадридцы на своем поле разгромили армейцев со счетом 4:1, а Роналду оформил дубль.
Россия – Португалия (1:0), 12 октября 2012 года
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКриштиану Роналду против Владимира Быстрова в матче сборных России и Португалии
Криштиану Роналду против Владимира Быстрова в матче сборных России и Португалии
Спустя несколько месяцев Роналду вернулся в "Лужники" уже в составе сборной Португалии. Матч отборочного турнира ЧМ-2014 принес португальцу первое поражение в России и продолжил его безвыигрышную серию в родной стране Ирины Шейк.
Тем вечером на глазах десятков тысяч болельщиков Александр Кержаков забил единственный гол на шестой минуте. Роналду, уже тогда имевший капитанскую повязку в сборной, отыграл весь матч, но так и не смог помочь своей команде. Через несколько месяцев португальцы взяли реванш на своем поле, однако так и не смогли опередить россиян в турнирной таблице отборочной группы.
Кубок конфедераций-2017
На товарищеский матч в Краснодар в ноябре 2015 года Роналду не приехал. В России форвард появился через пару лет в ранге капитана действующих чемпионов Европы.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКриштиану Роналду с трофеем чемпионата Европы 2016 года
Криштиану Роналду с трофеем чемпионата Европы 2016 года
Старт португальцев на последнем в истории Кубке конфедераций состоялся в Казани: они сыграли вничью с мексиканцами (2:2). Затем сборная Португалии переместилась в Москву, что наверняка было более привычно для Роналду. Недаром именно он забил единственный гол в матче португальцев и россиян на стадионе "Спартак".
Групповой этап сборная Португалии завершила в Санкт-Петербурге, где на тогда еще одноименном стадионе разгромила команду Новой Зеландии (4:0). Роналду открыл счет в той встрече с пенальти.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКриштиану Роналду против чилийцы Маурисио Ислы в полуфинале Кубка Конфедераций
Криштиану Роналду против чилийцы Маурисио Ислы в полуфинале Кубка Конфедераций
Португальцы с первого места вышли в полуфинал турнира, но там проиграли чилийцам по пенальти, не забив ни разу в послематчевой серии. Перед матчем за третье место Роналду согласованно покинул расположение сборной из-за рождения двух детей. Без него португальцы выиграли бронзу, победив команду Мексики в дополнительное время (2:1).
Чемпионат мира-2018
Главной спортивной вехой, связанной с Россией, для Роналду наверняка стал чемпионат мира. На турнир португальцы прибыли одними из первых, приземлившись в аэропорту Жуковский. Затем португальская делегация добралась до своей базы в подмосковном Кратово.
Криштиану Роналду в аэропорту Жуковский
Проведя несколько тренировок на стадионе "Сатурн", португальцы прилетели в Сочи, где вместе с испанцами выдали один из лучших матчей всего турнира. Хет-трик Роналду и итоговая ничья (3:3) на переполненном "Фиште" – не идеальное, но впечатляющее начало чемпионата.
Через несколько дней португальцы встретились в "Лужниках" с марокканцами. На уже реконструированном стадионе-красавце единственный гол забил Роналду. В третьем туре группового этапа сборная Португалии провела, пожалуй, свое самое необычное путешествие на турнире, прибыв в Саранск. Матч с иранцами завершился вничью (1:1), и португальцы заняли второе место в группе.
Криштиану Роналду в матче ЧМ-2018 с испанцами
На встречу 1/8 финала Роналду и компанию вернулись в Сочи. В ярком матче с уругвайцами португальцы уступили (1:2) и завершили выступление на чемпионате. Роналду вновь не забил, но четыре гола на старте турнира позволили ему разделить второе место в гонке бомбардиров.
«
"Здесь все очень здорово: гостеприимные люди, прекрасные условия и стадионы. Организаторы все сделали как надо, и мне тут нравится", – делился Роналду впечатлениями от России во время чемпионата мира.
Что ж, добро пожаловать вновь, Криштиану!