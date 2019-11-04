Голы в "Лужниках", жизнь в Подмосковье: приключения Роналду в России

6 ноября в 20:55 мск на поле московской "РЖД Арены" против "Локомотива" в составе "Ювентуса" выйдет один из лучших футболистов современности Криштиану Роналду . С прежними визитами в Россию у португальца связаны разные эмоции, и РИА Новости вспоминает, с каким результатом ранее покидали нашу страну команды звездного форварда.

Россия – Португалия (0:0), 7 сентября 2005 года

Любопытно, что впервые в России Роналду сыграл как раз в Черкизово. Мало того, осенью 2005 года российской сборной в отборе к чемпионату мира-2006 руководил нынешний главный тренер "Локомотива" Юрий Семин

На момент этого матча прошел почти год с памятного фиаско россиян в Португалии (1:7). В лиссабонской игре Роналду оформил дубль, но в Москве двадцатилетний форвард за 90 минут отличиться не сумел. Однако само его появление на поле было очень мужественным, ведь португалец смог собраться после смерти отца за день до встречи.

В тот вечер зрители, собравшие аншлаг на стадионе, голов так и не увидели. Для сборной России это был успех, тем более почти тайм хозяева играли в меньшинстве. Однако на чемпионат мира в Германию россияне так и не поехали. Зато Роналду и компания дошли на турнире аж до полуфинала.

ЦСКА – "Реал" (1:1), 21 февраля 2012 года

В следующий раз Роналду приехал в Россию уже в ранге лидера испанского "Реала" и с "Золотым мячом" в активе. В начале февраля 2012 года Москву накрыли серьезные морозы, но к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов температура поднялась до 6-7 градусов ниже нуля. Правда, для гостей из Мадрида такие условия все равно были близкими к экстремальным.

Не в пользу "Реала" работал и искусственный газон "Лужников", которые еще не пережили реконструкцию. Однако сложности не остановили Роналду, который открыл счет в середине первого тайма. Развить успех "Реал" не сумел, а ЦСКА сравнял счет на последних минутах. Зато через три недели мадридцы на своем поле разгромили армейцев со счетом 4:1, а Роналду оформил дубль.

Россия – Португалия (1:0), 12 октября 2012 года

Спустя несколько месяцев Роналду вернулся в "Лужники" уже в составе сборной Португалии. Матч отборочного турнира ЧМ-2014 принес португальцу первое поражение в России и продолжил его безвыигрышную серию в родной стране Ирины Шейк.

Тем вечером на глазах десятков тысяч болельщиков Александр Кержаков забил единственный гол на шестой минуте. Роналду, уже тогда имевший капитанскую повязку в сборной, отыграл весь матч, но так и не смог помочь своей команде. Через несколько месяцев португальцы взяли реванш на своем поле, однако так и не смогли опередить россиян в турнирной таблице отборочной группы.

Кубок конфедераций-2017

На товарищеский матч в Краснодар в ноябре 2015 года Роналду не приехал. В России форвард появился через пару лет в ранге капитана действующих чемпионов Европы.

Старт португальцев на последнем в истории Кубке конфедераций состоялся в Казани: они сыграли вничью с мексиканцами (2:2). Затем сборная Португалии переместилась в Москву, что наверняка было более привычно для Роналду. Недаром именно он забил единственный гол в матче португальцев и россиян на стадионе "Спартак".

Групповой этап сборная Португалии завершила в Санкт-Петербурге, где на тогда еще одноименном стадионе разгромила команду Новой Зеландии (4:0). Роналду открыл счет в той встрече с пенальти.

Португальцы с первого места вышли в полуфинал турнира, но там проиграли чилийцам по пенальти, не забив ни разу в послематчевой серии. Перед матчем за третье место Роналду согласованно покинул расположение сборной из-за рождения двух детей. Без него португальцы выиграли бронзу, победив команду Мексики в дополнительное время (2:1).

Чемпионат мира-2018

Главной спортивной вехой, связанной с Россией, для Роналду наверняка стал чемпионат мира. На турнир португальцы прибыли одними из первых, приземлившись в аэропорту Жуковский. Затем португальская делегация добралась до своей базы в подмосковном Кратово.

Проведя несколько тренировок на стадионе "Сатурн", португальцы прилетели в Сочи, где вместе с испанцами выдали один из лучших матчей всего турнира. Хет-трик Роналду и итоговая ничья (3:3) на переполненном "Фиште" – не идеальное, но впечатляющее начало чемпионата.

Через несколько дней португальцы встретились в "Лужниках" с марокканцами. На уже реконструированном стадионе-красавце единственный гол забил Роналду. В третьем туре группового этапа сборная Португалии провела, пожалуй, свое самое необычное путешествие на турнире, прибыв в Саранск. Матч с иранцами завершился вничью (1:1), и португальцы заняли второе место в группе.

На встречу 1/8 финала Роналду и компанию вернулись в Сочи. В ярком матче с уругвайцами португальцы уступили (1:2) и завершили выступление на чемпионате. Роналду вновь не забил, но четыре гола на старте турнира позволили ему разделить второе место в гонке бомбардиров.

« "Здесь все очень здорово: гостеприимные люди, прекрасные условия и стадионы. Организаторы все сделали как надо, и мне тут нравится", – делился Роналду впечатлениями от России во время чемпионата мира.