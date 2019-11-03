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РИА Новости

В Ростове-на-Дону проверяют данные об избиении мужчины за пранк с "бомбой"

19:15 03.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Полиция проводит проверку информации в СМИ об избиении ростовчанина, решившего подшутить над пассажирами автобуса, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.
"Заявлений в полицию не поступало. Сотрудниками МВД проводится проверка по информации, опубликованной в СМИ", - сказал он.
Ранее местное издание 161.ru сообщило, что 28 октября на остановке в районе проспекта Королева мужчина кинул в закрывающиеся двери автобуса пакет и крикнул "Аллаху Акбар". По словам очевидцев, которых цитирует издание, пассажиры сразу же начали выбегать. За это находившиеся рядом мужчины схватили "шутника" и начали избивать. В пакете находилась плитка. Видео с избиением также появилось в сети.
Скриншот видео крушения автомобиля в Новом Уренгое
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