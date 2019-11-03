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РИА Новости

В Ростове-на-Дону мужчину избили за пранк с "бомбой", сообщили СМИ

16:30 03.11.2019 (обновлено: 20:20 03.11.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Ростове-на-Дону толпа избила мужчину, который решил подшутить над пассажирами автобуса, сообщает местное издание 161.ru.
Инцидент произошел 28 октября на остановке в районе проспекта Королева.
Издание пишет, что мужчина кинул в закрывающиеся двери автобуса пакет и крикнул "Аллаху Акбар".
По словам очевидцев, которых цитирует 161.ru, пассажиры сразу же начали выбегать.
За это находившиеся рядом мужчины схватили "шутника" и начали избивать. В пакете находилась плитка.
В ГУ МВД по Ростовской области не поступало заявлений ни от избитого мужчины, ни от пассажиров автобуса. Полицейские начали проверку после появления в Сети видео избиения.
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30 марта, 00:01РИА Новости
В США геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за неудачный пранк
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ГУ МВД РФ по Ростовской областиМВД РФРостовская областьРостов-на-ДонуПроисшествия
Популярные комментарии
жаль ничего не оторвали
3 ноября, 16:35
Сергей Смирнов
8130002
Правильно сделали.
3 ноября, 17:09
Виктор Новожилов
5300000
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