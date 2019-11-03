В Ростове-на-Дону мужчину избили за пранк с "бомбой", сообщили СМИ

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Ростове-на-Дону толпа избила мужчину, который решил подшутить над пассажирами автобуса, сообщает местное издание 161.ru

Инцидент произошел 28 октября на остановке в районе проспекта Королева.

Издание пишет, что мужчина кинул в закрывающиеся двери автобуса пакет и крикнул "Аллаху Акбар".

По словам очевидцев, которых цитирует 161.ru, пассажиры сразу же начали выбегать.

За это находившиеся рядом мужчины схватили "шутника" и начали избивать. В пакете находилась плитка.